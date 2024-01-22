شاهد: العاصفة "إيشا" تضرب بريطانيا بأمطار ورياح عاتية وتشل حركة القطارات والطيران

بقلم: يورونيوز

تجتاح العاصة إيشا منذ يوم الأحد بريطانيا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية بتعطل شبكة السكك الحديدية وإلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

اعلان

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً من الدرجة الصفراء حول هبوب رياح قوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، منبهاً من احتمال حدوث إعصار في إيرلندا الشمالية وأجزاء من شمال إنجلترا وأسكتلندا.

وقال خبير الأرصاد الجوية توم مورغان: "هناك احتمال أن تشكّل الرياح خطراً على الحياة وأن تؤدي الرياح المدمرة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأماكن، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية وتدمير الطرق وسقوط الأشجار".

تضررت عدة مناطق في المملكة المتحدة عقب تعرضها لسلسلة من العواصف، التي ألحقت أضراراً بالأشجار وأدت إلى انقطاع في التيار الكهربائي.

ويشار إلى أنّ إيشا هي العاصفة التاسعة التي تضرب المملكة المتحدة منذ سبتمبر.

سقوط شجرة على طريق نوتنج هيل في جنوب بلفاست، أيرلندا الشمالية Liam McBurney/AP

وأوقف مشغل السكك الحديدية في اسكتلندا خدمة القطارات ليلة الأحد وحتى ساعة الذروة يوم الإثنين.

وفي غرب إيرلندا، تم تحذير مقاطعات دونيغال وغالواي ومايو من هبوب رياح قوية للغاية وربما مدمرة من بعد ظهر يوم الأحد حتى الصباح، وتم إبلاغ المواطنين بالابتعاد عن الساحل.