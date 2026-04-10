بالأرقام.. إسرائيل تكشف عن حصيلة العمليات الجوية داخل إيران

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن معطيات صادرة عن الجيش الإسرائيلي، عن حصيلة العمليات الجوية حتى الآن في الحرب مع إيران، والتي تعكس مستوى غير مسبوق من كثافة القصف والعمليات العسكرية خلال فترة زمنية قصيرة.

اعلان اعلان

وبحسب الصحيفة، أسقط الجيش الإسرائيلي نحو 18 ألف قنبلة خلال 38 يوماً من القتال، وهو رقم يعادل قرابة خمسة أضعاف ما تم استخدامه خلال 12 يوماً فقط من حرب الـ "12يوم" في يونيو 2025.

وجاءت هذه الضربات ضمن 1000 موجة جوية، نفذتها الطائرات عبر ما يقارب 85 ألف طلعة جوية منفصلة، ما يعكس حجم النشاط العملياتي المكثف لسلاح الجو.

وخلال هذه الطلعات، نُفِّذ ما يقارب 10,800 هجوم استهدف نحو 4,000 هدف مختلف، وقد شملت هذه الأهداف ما مجموعه 6,700 جزء أو عنصر، ويوضح التقرير أن "الهدف" في المفهوم العسكري لا يقتصر على منشأة واحدة، بل قد يشمل منظومة كاملة مثل قاعدة عسكرية تضم عدة مبانٍ أو وسائل تهديد متعددة، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الأجزاء مقارنة بعدد الأهداف.

تراجع تدريجي في وتيرة القصف

رغم هذا الحجم الهائل من الضربات، تشير المعطيات إلى أن وتيرة القصف شهدت تراجعاً تدريجياً منذ منتصف مارس.

ففي الأيام الأولى للحرب، كانت إسرائيل والولايات المتحدة تنفذان ما يصل إلى 1000 ضربة يومياً، سواء عبر إسقاط القنابل أو استهداف مواقع مباشرة، قبل أن تبدأ هذه الوتيرة بالانخفاض مع مرور الوقت.

الدور الأمريكي: آلاف الأهداف ولكن بمعايير مختلفة

في سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في السادس من أبريل أن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 13 ألف هدف داخل إيران.

غير أن التقرير يشير إلى أن المقارنة بين الأرقام الإسرائيلية والأمريكية ليست دقيقة بالكامل، نظراً لاختلاف تعريف "الهدف" ومعايير احتسابه لدى كل طرف.

كما لفت إلى أن المسؤولين في الجانبين تبادلوا في مراحل مختلفة تصريحات تؤكد تحقيقهم أرقاماً أعلى من الطرف الآخر، مع حرص واضح على الإشادة المتبادلة بقدرات سلاحي الجو.

ميدانياً، اتبعت كل من إسرائيل والولايات المتحدة تقسيماً جغرافياً غير معلن للعمليات داخل إيران.

فقد ركزت إسرائيل ضرباتها في غرب وشمال ووسط البلاد، بما في ذلك العاصمة طهران، بينما انصبت العمليات الأمريكية بشكل أكبر على جنوب إيران والممرات المائية الاستراتيجية.