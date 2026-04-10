في اليوم الثالث من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلًا عن مصدر مطلع بأن طهران أبلغت الجانب الباكستاني أنها لا تعتزم المشاركة في محادثات سلام مع الولايات المتحدة في إسلام آباد قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الجدل حول ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يشمل لبنان، كما تقول طهران وإسلام آباد، أم أنه يقتصر على الطرفين المعنيين فقط، وفق الموقف الأمريكي والإسرائيلي.
وتزامن هذا الجدل مع تصعيد ميداني في لبنان، حيث أعلن وزير الصحة اللبناني أن الضربات التي شهدتها مناطق عدة أسفرت عن مقتل 203 أشخاص وإصابة نحو ألف آخرين.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار العمليات العسكرية في لبنان، مشيرًا إلى أن وقف القتال مرتبط بتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تشمل تعزيز أمن المناطق الحدودية الشمالية، ونزع سلاح حزب الله، والتوصل إلى اتفاق سلام.
التغطية الحيّة:
نتنياهو يتهم إسبانيا بـ"العدائية" تجاه إسرائيل
لبنان: ثمانية قتلى من عناصر أمن الدولة في غارة إسرائيلية على الجنوب
قتل ثمانية عناصر من جهاز أمن الدولة في غارة اسرائيلية استهدفت محيط السرايا الحكومية في مدينة النبطية بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الجمعة.
وأوردت الوكالة "شنت الطائرات الحربية المعادية سلسلة غارات عنيفة" على المدينة إحداها "في محيط السرايا الحكومية"، مشيرة الى أنها أسفرت عن "تدمير مبان.. وطالت مكتب أمن الدولة.. حيث أفيد عن استشهاد 8 عناصر كحصيلة اولية".
وشاهد مصوّر لوكالة "فرانس برس" في المكان أضرارا كبيرة لحقت بالسرايا، حيث تناثر الحديد والحطام من المبنى الذي اندلعت منه النيران.
الجيش الإسرائيلي: 5 من فرقنا العسكرية تعمل بصورة متزامنة في أنحاء متفرقة جنوبي لبنان
⭕️ خمس فرق في الميدان— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) April 10, 2026
منذ انطلاق "زئير الأسد"|
🔻 أكثر من 1,400 مخرب تمّت تصفيتهم
🔻 4,300 بنية تحتية إرهابية تمت تدميرها
🔻 مئات وسائل القتال تم رصدها ومصادرتها
من البر، من الجو، ومن البحر - نضرب بلا توقف.
نُفكك منظومات الإرهاب، نصل إلى مخابئه، ونقضي على عناصره.
وخلال 24… pic.twitter.com/NsbK2RKJpd
فرنسا وباكستان تؤكدان أهمية إدراج لبنان ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار
الخارجية الفرنسية:
- وزير الخارجية في اتصال مع نظيره الباكستاني دعا لإجراء مفاوضات تتيح معالجة تهديدات إيران
- الوزيران الفرنسي والباكستاني أكدا أهمية إدراج لبنان ضمن بنود وقف إطلاق النار لضمان استمراره
الجيش الإسرائيلي: قواتنا دهمت بنى تحتية عسكرية لحزب الله
الجيش الإسرائيلي:
- قوات اللواء 401 مستمرة بالعمل الهجومي في جنوب لبنان لتعميق استهداف منظومات حزب الله
- قواتنا رصدت منصة لإطلاق الصواريخ في جنوب لبنان كانت مجهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل ودمرتها
- قواتنا دهمت بنى تحتية عسكرية لحزب الله ورصدت نفقا تحت الأرض ودمرت وسائل قتالية في جنوب لبنان
نائب الرئيس الأمريكي: نتطلع للمفاوضات مع إيران
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي:
- نتطلع للمفاوضات مع إيران ونتمنى أن تكون إيجابية.
- سنرى ما إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية.
- نحن مستعدون بالتأكيد لمد يد التعاون في مفاوضات إسلام آباد.
- إذا حاول الإيرانيون المناورة فسيرون أن فريقنا التفاوضي لن يكون متجاوبا معهم.
- سنعمل على أن تكون المفاوضات في باكستان إيجابية.
- الرئيس قدم لنا توجيهات واضحة للغاية حول مفاوضات إسلام آباد وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.
صفارات إنذار في مسغاف عام وبلاغات عن سقوط شظايا في كرمئيل
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدويّ صفارات الإنذار في بلدة مسغاف عام شمالي إسرائيل، في ظل مخاوف من تهديدات صاروخية قادمة من لبنان.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ورود بلاغات عن سقوط شظايا صاروخية في مدينة كرمئيل، دون توفر معلومات فورية عن حجم الأضرار.
الأمين العام لحزب الله: العدو الإسرائيلي عجز في الميدان ولم يتمكن من الاجتياح البري
قال الأمين العام لحزب الله إن العدو الإسرائيلي عجز في الميدان ولم يتمكن من تنفيذ اجتياح بري.
وأضاف أن العدو، رغم كل عدوانه، لم يفلح في منع إطلاق الصواريخ.
وزير خارجية بلجيكا: استثناء لبنان من وقف إطلاق النار غير مقبول
وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو للجزيرة:
- ندين هجوم حزب الله على إسرائيل وهجمات إسرائيل على لبنان.
- نعمل على تقديم الدعم اللازم للسلطات اللبنانية.
- من غير المقبول استثناء لبنان من وقف إطلاق النار.
- نحن بحاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.
- رسائل الدول الأوروبية بخصوص لبنان ساهمت في تغيير ذهنية الحكومة الإسرائيلية.
- مستمرون في الدفع قدما باتجاه شمول وقف إطلاق النار للبنان.
- نأمل ألا يقتصر وقف إطلاق النار على أسبوعين فقط.
- تقييد الملاحة في مضيق هرمز يترك أثرا كبيرا على دول الاتحاد الأوروبي.
باكستان تسعى لبناء الثقة بين واشنطن وطهران
قال وزير الخارجية الباكستاني السابق بيلاوال بوتو زرداري للجزيرة إن باكستان ستبذل جهودا لبناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار المساعي لخفض التوتر وتعزيز المسار الدبلوماسي لوقف شامل للحرب بالمنطقة.
غارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوبي لبنان
مساعد وزير الخارجية الإيراني: نرفض وقف إطلاق نار يتيح للعدو تكرار اعتداءاته
مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية:
- لا نقبل بوقف اطلاق نار يسمح للعدو أن يجهز نفسه ويكرر اعتداءاته على بلادنا.
- تسعى الولايات المتحدة واسرائيل للهيمنة على غرب آسيا ومتابعة مشروع إسرائيل الكبرى.
- نهجنا تجاه الدول المجاورة مبني على مراعاة حسن الجوار، وعملياتنا الدفاعية لا يجب أن تعتبر هجوما على هذه الدول.
- عملياتنا العسكرية استهدفت المواقع والمنشآت الأمريكية في أراضي الدول المجاورة والتي كانت تستخدم للاعتداء علينا.
ستارمر: نحن من أشد المؤيدين لحلف الناتو
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر:
- حلف الناتو يصب في مصلحة أمريكا وسنظل من أشد المؤيدين له.
- مضيق هرمز هو جزء من أي حل مع التأكيد على ضرورة عدم وضع أي قيود على حركة الملاحة.
- أكدت للرئيس ترمب أهمية إشراك دول المنطقة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه مع إيران.
- على دول أوروبا بذل المزيد من الجهود لتعزيز حلف الناتو الذي أبقانا أكثر أمنا لعقود مضت وحتى الآن.
الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان إسرائيل إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان
الاتحاد الأوروبي:
- نرحب بإعلان إسرائيل إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان وننتظر نتائج حقيقية للمفاوضات.
- الدبلوماسية تبقى الحل الوحيد ونطلب الوقف الفوري للهجمات وتوقف الأضرار بحق المدنيين.
الشيخ تميم وستارمر يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية بالدوحة
أفاد الديوان الأميري القطري بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يبحثان في الدوحة الأوضاع الإقليمية والدولية.
سمو الأمير المفدى ودولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقد بمكتب سموه في قصر لوسيل. https://t.co/SsyzjW2PLF pic.twitter.com/NCyIBVrvLB— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) April 10, 2026
مصادر دبلوماسية: ضغوط على إسرائيل لتفادي تجدّد الغارات على بيروت
تمارس دول أوروبية وعربية ضغوطا دبلوماسية على إسرائيل لمنعها من تجديد غاراتها على بيروت، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي غربي وكالة فرانس برس الجمعة، بعد يومين من ضربات اسرائيلية دامية على العاصمة اللبنانية.
وأصدر الجيش الإسرائيلي الخميس إنذارا بالإخلاء إلى سكان أحياء واسعة ومكتظة في جنوب العاصمة وضاحيتها الجنوبية، لكنّ بحلول ظهر الجمعة، لم يكن قد نفّذ تهديده.
وقال مصدر دبلوماسي غربي مفضلا عدم الكشف عن اسمه "هناك ضغوط دبلوماسية جارية من دول أوروبية ودول خليجية ومصر على اسرائيل لمنع تجدد الغارات الاسرائيلية على بيروت بعد +الأربعاء الأسود+".
إسبانيا: الناتو لن يشارك في أي عملية عسكرية لفتح هرمز
قال وزير الخارجية الإسباني إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يشارك في أي عملية عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز.
إسرائيل تعلن اغتيال 40 مسلحا في أسبوع بلبنان
منظمة الصحة تتلقى تأكيدات بعدم استهداف المستشفيات في لبنان
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تلقت تأكيدات بعدم استهداف مستشفيين في بيروت.
قائد عسكري إيراني: الحدود الإيرانية تخضع لسيطرة قواتنا
قال قائد حرس الحدود الإيراني: "الحدود الإيرانية تخضع لسيطرة قواتنا والوضع الأمني فيها مستقر بشكل جيد".
حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال شرقي معتقل الخيام
قال حزب الله: "قصفنا بصاروخ نوعيّ تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي شرقي معتقل الخيام" بجنوب لبنان.
شركة طيران الإمارات تعلن عن تقليص جدول رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة
Emirates is operating a reduced flight schedule to over 100 destinations.— Emirates Support (@EmiratesSupport) April 10, 2026
برنامج الأغذية العالمي: لبنان يتجه نحو أزمة أمن غذائي
قال برنامج الأغذية العالمي إن لبنان يتجه بسرعة نحو أزمة أمن غذائي مع تعطيل الحرب للإمدادات.
وقال البرنامج الأممي إن العديد من التجار في لبنان يبلغون عن أن المخزونات الغذائية الأساسية لديهم تكفي لأقل من أسبوع.
وزير خارجية لبنان: نعول على الدول الصديقة لوقف التصعيد الإسرائيلي
قال وزير الخارجية اللبناني إن لبنان يعول على دعم الدول الصديقة لوقف التصعيد الإسرائيلي ودعم سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة.
وزير خارجية فرنسا يدعو إسرائيل لوقف حربها على لبنان: إضعاف الدولة وتأجيج التوترات بين الطوائف يؤدي لتقوية حزب الله
صحيفة لاكروا عن وزير الخارجية الفرنسي:
يجب ألا يكون لبنان كبش فداء لحكومة إسرائيلية محبطة من وقف إطلاق النار.
على إسرائيل وقف ضرب البنية التحتية المدنية وعدم احتلال جنوب لبنان.
على حزب الله تسليم أسلحته للدولة اللبنانية.
إضعاف الدولة اللبنانية وتأجيج التوترات بين الطوائف يؤدي لتقوية حزب الله.
إسبانيا تدعو إيران إلى التفاوض "بحسن نية"
دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز إيران إلى الانخراط "بحسن نية" في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان.
وقال أباريز في تصريحات للصحافيين، أنّه دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي بينهما أمس الأول، على المشاركة في المفاوضات والانخراط فيها بحسن نية"، مضيفًا أنّه طلب منه أن تُوقف طهران "كل عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة" نحو دول المنطقة.
وجدّد ألباريز انتقاد إسرائيل بسبب استمرار هجماتها على لبنان، معتبرًا أنّ ما يحصل في "لبنان وصمة على ضمير الإنسانية، مضيفًا أنّ مستوى العنف وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل "أمر غير مقبول".
إعلام إسرائيلي: صاروخ من لبنان يضرب مبنى بالمطلة
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من لبنان بشكل مباشر على مبنى في المطلة بشمال إسرائيل.
ستارمر يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان
قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر إنه هجمات إسرائيل على لبنان كان ينبغي أن لا تحدث، ودعا لوقفها فورا.
بدوره قال وزير الدفاع البريطاني: "سنوفر مئات الصواريخ الاعتراضية والمنصات لقواتنا وحلفائنا بالشرق الأوسط خلال أسابيع."
انقطاع الكهرباء في كريات شمونة والمطلة عقب رشقة صاروخية أطلقت من لبنان
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانقطاعات في شبكة الكهرباء في مستوطنتي كريات شمونة والمطلة، عقب رشقة صاروخية أُطلقت من لبنان.
قلق باكستاني فرنسي إزاء انتهاك وقف إطلاق النار بلبنان
وزارة الخارجية الباكستانية:
- وزير الخارجية ونظيره الفرنسي أكدا أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واحترامه
- وزير الخارجية ونظيره الفرنسي أعربا عن قلقهما إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان
حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا ويستهدف دبابة
حزب الله اللبناني:
- قصفنا بدفعة صاروخية موقع الغجر.
- استهدفنا بطائرة مسيّرة دبابة ميركافا جنوب شرق معتقل الخيام وحققنا إصابة مباشرة.
الصين تدعو لحل نزاعات الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية
دعت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط إلى حل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية.
كما دعت الخارجية الصينية كافة الأطراف المعنية في الشرق الأوسط إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وخفض التصعيد.
حزب الله: قصفنا مستوطنتي المطلة ومسغاف عام
أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه قصفوا بالصواريخ مستوطنتي المطلة ومسغاف عام، مشيرا إلى أنه قصف مسغاف عام مرتين هذا الصباح.
في غضون ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في منطقة الغجر شمالي إسرائيل.
تفكيك شبكة لتهريب السلاح واعتقالات في إيران
أعلنت الشرطة الإيرانية تفكيك شبكة لتهريب السلاح في محافظة كرمانشاه غربي البلاد واعتقال أعضائها.
كما أفادت وكالة إيسنا الإيرانية بإلقاء القبض على 7 عملاء مرتبطين بشبكات معادية في محافظة سمنان الإيرانية.
وزير دفاع باكستان: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في لبنان
قال وزير الدفاع الباكستاني محمد آصف إنّ إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" تستهدف المدنيين الأبرياء في لبنان بعد غزة وإيران.
وكتب آصف في تدوينة على منصة شركة "إكس" أمس الخميس: "بينما تستمر محادثات السلام في إسلام آباد، يشهد لبنان ارتكاب إبادة جماعية تستهدف المدنيين الأبرياء على يد إسرائيل".
وأضاف أنّ إسرائيل بدأت ارتكاب إبادة جماعية في غزة أولا ثم في إيران والآن في لبنان.
استئناف العمل بمصارف إيران غدا السبت
قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن جميع فروع المصارف في إيران ستستأنف العمل ابتداء من يوم غد السبت.
حزب الله يعلن قصف كريات شمونة
أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بالصواريخ مستوطنة كريات شمونة ردا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.
النيابة الإسرائيلية تتهم إسرائيليا بالتخابر مع إيران
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت لائحة إتهام ضد إسرائيلي يدعى موشيه لحوفيتس (21 عاما) بتهمة التخابر مع إيران مقابل ألاف الدولارات، مشيرة إلى أنه صور مواقع مختلفة خلال الحرب السابقة في يونيو/حزيران الماضي.
زامير: مستمرون بالقتال في لبنان
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير:
- مستمرون بالقتال في لبنان والسعي لإزالة التهديد المباشر لبلدات الشمال
- نستطيع العودة إلى الحرب ضد إيران في أي لحظة وبقوة أكبر وإيران اليوم باتت أضعف من ذي قبل
- حزب الله بات معزولا في لبنان وفي جبهته الداخلية الإستراتيجية ومن مموليه ومزوديه بالسلاح
اليابان تسعى لتأمين النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيسة وزراء اليابان قولها: "نعمل على تأمين واردات النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز ونسعى لتنويع مصادر الاستيراد."
كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن وزيرا خارجية اليابان والهند أكدا في اتصال التزامهما بالعمل لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
الخطوط الجوية العراقية تستأنف نشاطها بعد أسابيع من الإغلاق
أظهرت بيانات ملاحية رصدها موقع "فلايت رادار"، انطلاق أول رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية العراقية، وذلك بعد أيام من قرار إعادة فتح المجال الجوي للبلاد.
ووفقاً للبيانات التي تابعتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، أقلعت طائرة من طراز "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية العراقية من مطار بغداد الدولي متجهة إلى مطار إسطنبول في تركيا.
ورصدت الجزيرة حركة طيران محدودة في الأجواء العراقية تزامناً مع قرار إعادة الفتح، وهي الخطوة التي تأتي في سياق خفض التصعيد بالمنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
إندونيسيا تحثّ على إجراء تحقيق شامل في مقتل جنود لها في لبنان
قالت إندونيسيا الجمعة إنها قدّمت، بمشاركة عشرات الدول الحليفة، بيانا مشتركا بشأن أمن قوات حفظ السلام، إلى الأمم المتحدة، وذلك بعد مقتل ثلاثة من جنودها العاملين ضمن قوات يونيفيل في لبنان.
وفي البيان، حثّت الدول مجلس الأمن على إجراء تحقيق شامل في الحوادث التي وقعت في جنوب لبنان وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود إندونيسيين من قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) وإصابة آخرين، بينهم جنود من فرنسا وغانا ونيبال وبولندا.
وقالت وزارة الخارجية في جاكرتا إن 73 من الدول الكاملة العضوية أو المراقبة في الأمم المتحدة دعمت البيان الذي قدّمه المندوب الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة عمر هادي، في نيويورك.
مصادر إسرائيلية: تل أبيب تضغط على واشنطن للحصول على مهلة لشن هجمات واسعة في لبنان
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة للحصول على نافذة زمنية محدودة تتيح لها تنفيذ هجمات واسعة ضد حزب الله في لبنان.
وبحسب المصادر، تهدف هذه الضغوط إلى منح إسرائيل فرصة للتحرك عسكريًا لمدة تتراوح بين يومين وخمسة أيام قبل أن تدفع واشنطن باتجاه تهدئة الأوضاع.
وأضافت الصحيفة أن مفاوضات تُجرى حاليًا مع عدة دول للسماح لسلاح الجو الإسرائيلي باستهداف منظومات الصواريخ التابعة لحزب الله، وذلك قبل بدء الضغوط السياسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار.
وأشارت المصادر إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل تعتبر أن المواجهة مع حزب الله لم تُحسم بعد، وترى ضرورة توجيه ضربة قوية قبل الانتقال إلى أي مسار تهدئة.
كما توقّع مسؤولون إسرائيليون أن يوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثه ستيف ويتكوف إلى المنطقة، بهدف التأكيد على أن إسرائيل نفذت بالفعل هجومًا واسعًا في لبنان خلال الأيام الماضية، والتمهيد لاحقًا للانتقال إلى تهدئة الجبهة.
حزب الله ينفذ 35 هجوما على 22 مستوطنة و5 تجمعات لجنود
أعلن حزب الله الخميس تنفيذ 35 هجومًا استهدفت مستوطنات إسرائيلية وقوات وآليات ومواقع عسكرية، في إطار ردّه على العدوان الإسرائيلي.
ووفق إحصاء لوكالة الأناضول، ارتفع بذلك عدد هجمات حزب الله منذ 2 مارس/آذار الماضي، إلى 1595 هجومًا.
مصدر يتحدث عن خطوات إسرائيلية لتطويق حزب الله
نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش استكمل خلال الساعات الماضية خطوات مهمة في تطويق حزب الله بجنوب لبنان.
صاروخ لحزب الله يصيب مبنى في شمال إسرائيل
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صاروخا ضرب مبنى في مسغاف عام بشمال إسرائيل.
استطلاع إسرائيلي: 77% يرفضون وقف إطلاق النار في لبنان
نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن استطلاع رأي، أنّ 77% من الإسرائيليين يرفضون وقف إطلاق النار في لبنان، ويؤيدون مواصلة ضرب حزب الله.
ترمب وستارمر يتّفقان على وضع "خطة عمل" لفتح مضيق هرمز
اتّفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب على وضع "خطة عمل" لاستعادة الملاحة في مضيق هرمز.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنّ الرجلين ناقشا خلال محادثة " الحاجة إلى خطة عمل لإعادة تشغيل حركة الملاحة في مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن"، واتفقا على التحدث مجددًا قريبًا.
ووصل ستارمر إلى دولة قطر أمس الخميس، وهي المحطة الأخيرة في جولة تهدف إلى لقاء قادة خليجيين يرغب في التعاون معهم لتدعيم وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط.