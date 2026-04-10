يرفع أشخاص لافتات تطالب بترسيم أراضيهم خلال مسيرة في مخيم "أكامبامنتو تيرا ليبرى" 2026.
فيديو. البرازيل: مسيرات للسكان الأصليين في برازيليا تدخل يومها الثالث احتجاجا على حقوق الأرض

تظاهر آلاف السكان الأصليين في برازيليا في التاسع من أبريل 2026 خلال النسخة الثانية والعشرين من مخيم "الأرض الحرة"، مطالبين السلطات بالاعتراف بأراضيهم الأجدادية قبل انتخابات أكتوبر.

تحرك الموكب الرئيسي يوم الخميس على طول ساحة الوزارات باتجاه الكونغرس، بينما توجهت مجموعة أصغر إلى المحكمة العليا.

وشكلت المسيرة ذروة هذا التجمع، الذي أقيم من السادس حتى 11 نيسان/أبريل، وجمع حوالي 7.000 مشارك ينتمون إلى أكثر من 200 مجموعة.

ودعا القادة، ومن بينهم مارينيت توكانو، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، محذرين من أن تأخر ترسيم الأراضي يعرّض المجتمعات للخطر ويقوّض الحقوق الدستورية. وأشاروا إلى أنه على الرغم من الاعتراف بنحو 20 منطقة بين عامي 2023 ونهاية 2025، بعد أربع سنوات من الجمود، فإن ذلك ما زال غير كاف بالنظر إلى تراكم الملفات القديمة.

وتضغط جماعات ضغط قوية في الأوساط الريفية وقطاع التعدين من أجل إضعاف الحماية القانونية، مروّجة لقواعد "**على غرار الإطار الزمني**" كوسيلة لتوسيع الزراعة واستغلال الموارد في أراضٍ يطالب بها السكان الأصليون.

وعلى الرغم من بعض التقدم في السنوات الأخيرة، لا تزال مطالب عديدة من دون حسم، في وقت يناقش فيه الكونغرس إجراءات جديدة تنتقدها منظمات السكان الأصليين ومنظمات حقوقية بدعوى أنها تهدد **حماية الأراضي**.

