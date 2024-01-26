فيديو: تركيب ألواح شمسية في واحدة من أقدم مزارع الأغنام في أستراليا

بقلم: يورونيوز

ستعيش الأغنام في مزرعة أسترالية يعود تاريخا إلى حوالي 200 عام جنباً إلى جنب مع 677 ألف لوح شمسي لتوليد الطاقة في ولاية تسمانيا فيما يعُرف بالـ"رعي الشمسي".

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وستبلغ تكلفة المشروع 500 مليون دولار أسترالي (330 مليون دولار أمريكي) وسيوفر الطاقة إلى 70 ألف منزل على مدار العام.

وقال رودريك أوكونور، الذي تملكت وأدارت عائلته المزرعة عبر ستة أجيال، إن الغرض الرئيسي من المشروع الجديد هو ضمان استدامة نشاط المزرعة لأعوام عديدة قادمة.

"وأضاف: "نحن نبحث عن عمر كويل للمزرعة. إذا كنا هنا منذ ما يقرب من 200 عام، فكيف نضمن البقاء والبقاء لمدة 200 عام أخرى؟"

وقال إيفان فرانكلين، أستاذ الطاقة في جامعة تسمانيا: "لدينا فرصة لإنشاء الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، وتصدير الطاقة لمساعدة بقية أستراليا والعالم على معالجة تغير المناخ".

وتضطر الولاية إلى استيراد الطاقة خلال منتصف اليوم بشكل يومي من ولاية فكتوريا ولكن المشروع الجديد سيساعدها على الاقتراب من الاكتفاء الذاتي.