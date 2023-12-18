شاهد: فيضانات عارمة تُغرق الطائرات وتقطع الطرق والسكك الحديدية وتعزل المناطق في أستراليا

بقلم: يورونيوز

تم إنقاذ أكثر من 300 شخص خلال الليل من مياه الفيضانات في شمال شرق أستراليا، وتشبث العشرات من السكان بأسطح المنازل، حسبما قال مسؤولون الاثنين.

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وأغلق مطار كيرنز الاثنين بسبب الفيضانات وشعرت السلطات بالقلق من أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة ستفقد مياه الشرب.

وبينما تراجعت الأمطار في كيرنز، تم إصدار تحذيرات من الطقس القاسي في بورت دوغلاس ودينتري وكوكتاون ووجال وجال وهوب فالي القريبة، مع توقع هطول المزيد من الأمطار.

وقال مسؤولون أنه لم تقع وفيات أو إصابات خطيرة، وسيتم إجلاء جميع السكان البالغ عددهم 300 شخص بطائرة هليكوبتر من مجتمع السكان الأصليين في وجال وجال، حيث قضى تسعة بالغين وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ساعات طوال الليل على سطح المستشفى.

ومر إعصار استوائي من الفئة الثانية بالقرب من ووجال وجال يوم الأربعاء.

ولكن في حين أن الرياح القوية لم تلحق أضراراً تذكر بالمجتمع، إلا أن الأمطار الغزيرة استمرت في ضرب المنطقة.

وتم قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية، وعزل المجتمعات وانقطعت الكهرباء عن 14ألف منزل وشركة الاثنين.