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شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب موسكو وتغطيها وتتسبب في ازدحامات مرورية كبيرة

تساقط الثلوج على العاصمة الروسية موسكو يعطل حركة المرور- 15 شباط 2023.
تساقط الثلوج على العاصمة الروسية موسكو يعطل حركة المرور- 15 شباط 2023. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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تسبب تساقط الثلوج في العاصمة الروسية اختناقات مرورية في جميع أنحاء المدينة.

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وشل تراكم الثلوج الحركة على الطرق السريعة الرئيسية في المدينة، كما واجه المارة صعوبة في السير على الأرصفة المغطاة بالثلوج.

ونشرت بلدية المدينة آلاف العمال وكاسحات الثلوج لإزالتها من الشوارع.

وقال نائب عمدة موسكو بيتر بيوريوكوف إن "هذا العمل سيستمر لغاية التغلب على عواقب تساقط الثلوج".

وكانت موسكو قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً فى درجات الحرارة هذا الشتاء، حيث انخفضت إلى 26 درجة مئوية تحت الصفر.

المصادر الإضافية • ا ب

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