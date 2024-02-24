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شاهد: هطول أمطار غزيرة في طنجة والقنيطرة في المغرب

هطول أمطار غزيرة عدة ولايات في المغرب
هطول أمطار غزيرة عدة ولايات في المغرب Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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سجلت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، قياسات متفاوتة لهطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد.

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شهدت عدة أقاليم في المغرب، من بينها العرائش والفحص - أنجرة ، وطنجة - أصيلة، وتطوان، والمضيق الفنيدق، وأويوان وشفشاون، هطول أمطار تراوحت بين 30 إلى 45 ملم خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وسجلت المديرية العامة للأرصاد الجوية قياسات متفاوتة لهطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد. 

وشهدت طنجة والقنيطرة هطول أمطار بلغ منسوبها 5 ملم، فيما بلغت كمية الأمطار في سلا 4 ملم، وفي العرائش وطنجة الميناء  3 مليمترات، وتطوان والرباط وشفشاون 2 ملم. 

وسجلت المحمدية وسيدي سليمان أمطاراً بمعدل مليمتر واحد، وفي الدار البيضاء والجديدة وبن سليمان والحسيمة أقل من مليمتر.

المصادر الإضافية • أ ب

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