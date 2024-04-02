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الفيضانات والانهيارات الأرضية تجبر السلطات الإيطالية على إجلاء السكان من لومباردي

نهر دورا ريباريا في سوسا، في منطقة بيدمونت شمال إيطاليا. 2008/05/29
نهر دورا ريباريا في سوسا، في منطقة بيدمونت شمال إيطاليا. 2008/05/29 Copyright Massimo Pinca/AP
بقلم:  يورونيوز
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تسببت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات التي تلت هطول أمطار غزيرة، في دفع السلطات الإيطالية إلى إجلاء السكان من فال كامونيكا في لومباردي أمس الإثنين.

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أظهرت مشاهد مصورة التقطتها فرق المطافئ الإيطالية انهيارات للتربة، أدت إلى نقل حوالي 15 شخصا من المنطقة، وسط التحذير من خطر وقوع انهيارات أخرى.

وتم نشر حوالي 40 عنصر إطفاء في المنطقة لدعم عمليات الإجلاء، بمساعدة مروحية من نوع "دراغو 150". وتم في منطقة بريسيا إيسيو إيدولو إغلاق خط سكة الحديد، بعد أن ضربها انهيار صغير للتربة.

واستغرق عمل فرق المطافئ كامل اليوم، إذ نفذت حوالي 200 عملية تدخل، وساهمت في جعل المنازل والطرقات أكثر أمانا مع استمرار هطول الأمطار.

كذلك أغلقت عديد الطرقات أمام المسافرين في بعض المناطق، وفي قرية زيغولي دي بوفينيو، سقطت صخور على الطرقات وأغلقت مسالك أخرى بسبب الانهيارات الأرضية، أو أغلقت من قبل السلطات كإجراء احترازي.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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