شاهد: سيارات مطمورة في الوحل وأضرار جسيمة بعد عواصف مميتة ضربت أوهايو

بقلم: يورونيوز

انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات والمتاجر بسبب رداءة الطقس، بعد هطول أمطار غزيرة صاحبتها عواصف قوية في عدد من الولايات الأمريكية، ما أدى إلى وفاة شخص على الأقل.

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كانت مناطق من أوهايو وبنسلفينيا وكنتاكي ومسيسيبي وألاباما وتنيسي وغرب فرجينيا وفرجينيا وجوريجيا تحت وقع تقدم الأعاصير، بينما كانت ويسكنسون تشهد عاصفة ثلجية ربيعية.

وفي أوهايو أنقذ فريق عناصر الإطفاء شخصين حوصرا تحت جسر عندما بدأ مستوى المياه بالارتفاع. وفي شمال شرق سينسيناتي أغلق جزء من طريق سريعة، عندما سقطت عديد أعمدة الكهرباء بسبب الرياح العاتية بالقرب من وذرينغتون.

وفي سينسيناتي غمرت المياه عديد السيارات عندما اجتاحت مياه الفيضان منطقة بجوار مبنى سكني، حيث قال أحد الأهالي إنه يشهد مثل رداءة الطقس هذه مرة كل عامين تقريبا.