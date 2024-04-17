بقلم: يورونيوز

شاهد: بعد هطول أغزر أمطار في تاريخ الإمارات.. مطار دبي يواجه صعوبات كبيرة

اعلان

أعلن مطار دبي الدولي أنه يواجه صعوبات تشغيلية بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في الأيام القليلة الماضية.

ونصح المطار في منشور على فيسبوك المسافرين بعدم القدوم إلى المطار إلا في حالة الضرورة القصوى. وأضاف: "هناك تأخير على عدد من الرحلات وتحويلات مسار بشكل مستمر. يرجى التحقق من حالة رحلتكم مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بكم. نعمل جاهدين على استعادة العمليات التشغيلية بأسرع وقت ممكن في ظل هذه الظروف الصعبة."

⚠️We advise you NOT to come to the airport, unless absolutely necessary. Flights continue to be delayed and diverted.... Posted by Dubai International on Tuesday, April 16, 2024

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن طيران الإمارات إعلان الشركة "تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي اعتبارًا من الساعة 8:00 من صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل، وحتى منتصف ليل يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق."

لكن الشركة "أوضحت أنها تواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وشهدت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء أغزر أمطار هطلت على الإطلاق في البلاد في غضون ساعات، حيث غمرت المياه أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية ومطار دبي الدولي.

ووصفت وكالة الأنباء الإماراتية الأمطار بأنها "حدث طقس تاريخي" تجاوز "أي شيء تم توثيقه منذ بدء جمع البيانات في عام 1949".

وبدأ هطول الأمطار في وقت متأخر من يوم الإثنين. واشتدت العواصف في حوالي الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء واستمرت طوال اليوم، مما أدى إلى هطول المزيد من الأمطار والبَرَد على دبي.

وبحلول نهاية يوم الثلاثاء، هطل أكثر من 142 ملم من الأمطار على دبي في غضون 24 ساعة. وفي المعدل، يشهد مطار دبي الدولي، الذي يعتبر الأكثر ازدحامًا في العالم للسفر الدولي ومركزًا لشركة طيران الإمارات للرحلات الطويلة، هطول أمطار بمعدل 94.7 ملم في العام بأكمله.

في المطار، تدفقت المياه على المدارج في أثناء هبوط الطائرات. وانتهى الأمر بتوقف حركة هبوط الطائرات في المطار ليلة الثلاثاء، وكافح المسافرون للوصول إلى مباني المطار عبر السيول غطت الطرق المحيطة.