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شاهد: تساقط الثلوج في رومانيا بعد موجة حر شهدتها البلاد

الثلوج في رومانيا
الثلوج في رومانيا Copyright EBU
Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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بعد ما يقرب من أسبوعين من موجة حر في البلاد، بدأ الطقس يشبه فصل الشتاء أكثر فأكثر في أجزاء كثيرة من رومانيا، وخاصة في الجبال.

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وفي وسط  البلاد تساقطت الثلوج، وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في المناطق الجبلية العالية.

وفي أراد وتيميسوارا (غرب)، تم إعادة تشغيل نظام التدفئة المركزية لبضعة أيام.

ولم تتجاوز أعلى درجات الحرارة في البلاد 15 درجة مئوية، مقارنة بـ 30 درجة في الأيام السابقة.

ومن المتوقع هبوب رياح تبلغ سرعتها 50 كيلومترا في الساعة في الجنوب، وبعضها يصل إلى 70 كيلومترا في الساعة في المناطق المعزولة.

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