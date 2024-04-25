شاهد: حيتان ضالة تصل إلى الساحل الغربي لأستراليا

بقلم: يورونيوز

أعلن مسؤولون أن ما يصل إلى 160 حوتًا طويل الزعانف وصل إلى الشاطئ على الساحل الغربي لأستراليا يوم الخميس، ونفق ما لا يقل عن 26 منها قبل أن تتمكن سلطات الحياة البرية من بدء محاولة الإنقاذ.

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وقالت إدارة التنوع البيولوجي والحفاظ على المعالم السياحية في بيان، إن فريقا من ضباط الحياة البرية وعلماء البحار والأطباء البيطريين وصل إلى مكان الحادث في توبي إنليت، بالقرب من بلدة دانسبورو السياحية.

وقالت الإدارة إن الحيتان التي تقطعت بها السبل، كانت من أربع مجموعات منتشرة على مساحة 500 متر من الشاطئ، وإن 20 حوتًا إضافيًا كانت موجودة على بعد حوالي 1.5 كيلومتر قبالة الشاطئ.

وجاء في البيان: "يبذل فريقنا كل جهد ممكن للاستجابة بأمان والحفاظ على سلامة المتطوعين والموظفين، بينما يعمل أيضًا بما يحقق مصلحة الحيتان".

وأضاف: "يقوم فريقنا بتقييم ظروف الحيتان التي تقطعت بها السبل على الشاطئ. فرقنا الموجودة تحاول إبقاء الحيوانات معًا وبعيدًا عن الشاطئ".

وتقع دونسبورو على بعد 285 كيلومترًا جنوب مدينة بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية وأكبر مدنها.

وقالت بيا كورتيس، مسؤولة الحياة البرية الإقليمية، إنه من المعتقد أن الحيتان جنحت في وقت مبكر من يوم الخميس، مبينة أن المجموعة المكونة من 110 حوتًا كانت "ملتصقة ببعضها البعض بعيدًا عن الشاطئ".

وكان المسؤولون قد حثوا الجمهور في وقت سابق على عدم محاولة إنقاذ الحيتان بأنفسهم. ولا يعرف العلماء أسباب جنوح الحيتان، رغم أنه يبدو أن أنظمة مواقعها يمكن أن تتشوش بسبب الشواطئ الرملية المنحدرة.

وتفيد نظريات أنهم يتجنبون الحيوانات المفترسة مثل الحيتان القاتلة، أو يتبعون حوتًا قائدًا مريضًا نحو الشاطئ. كما يمكن أن تتداخل الضوضاء التي يحدثها الإنسان تحت سطح البحر مع ملاحتهم.