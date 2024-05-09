قتلى وجرحى إثر أعاصير قوية ضربت الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وجرح آخرون في سلسلة من الأعاصير ضربت مدنًا عدة في الولايات المتحدة.

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وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن موجة من العواصف الخطيرة في الولايات المتحدة قد تزحف عبر أجزاء من الجنوب في وقت مبكر من يوم الخميس.

وجاء هذا التحذير بعد أن تسببت العواصف في اليوم السابق في حدوث أعاصير مدمرة أسفرت عن مقتل شخصين في ولاية تينيسي وآخر في ولاية كارولينا الشمالية.

وحدثت هذه العواصف بعد موجة من الأمطار الغزيرة والأعاصير التي اجتاحت البلاد هذا الأسبوع، من السهول إلى الغرب الأوسط، لتصل الآن إلى جنوب شرق الولايات المتحدة، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص منذ يوم الإثنين.

وواصلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إصدار تحذيرات من الأعاصير إلى ما بعد منتصف الليل في ولايات كارولاينا الشمالية وألاباما وجورجيا وميزوري وكنتاكي، بينما خضعت أجزاء من أركنسو وميسيسيبي أيضًا إلى المراقبة من الإعصار حتى الفجر.

وتسببت عاصفة ضربت شمال شرق ولاية تينيسي، الأربعاء، في رياح عاتية أسقطت أسلاك الكهرباء والأشجار.

وقال بوب بروكس، عمدة مقاطعة كليبورن، إن رجلًا يبلغ من العمر 22 عاماً لقي حتفه إثر اصطدام سيارته بإحدى الأشجار.

ولقي شخص ثان حتفه في مدينة كولومبيا بمقاطعة موري، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المحتمل أن يكون إعصار قد ضربها. تقع كولومبيا جنوب ناشفيل مباشرةً.

وقُتل شخص آخر في بلدة مقاطعة موري في كولومبيا، حيث كانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قد أبلغت عن احتمال حدوث إعصار في كولومبيا القريبة، على بعد حوالي 70 كيلومترًا جنوب ناشفيل.

وقالت ريتا طومسون، مديرة التسويق والاتصالات في موري للصحة الإقليمية، إن المستشفى استقبل خمسة مصابين، توفي أحدهم، والآخر في حالة خطيرة، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح لا تهدد حياتهم.

وفي كارولاينا الشمالية، أُعلنت حالة الطوارئ مساء الأربعاء في مقاطعة جاستون غرب شارلوت، إثر عاصفة شديدة أدت إلى سقوط خطوط الكهرباء وقطع الأشجار.

وضربت العواصف المنطقة، الأربعاء بعد أن تعرضت أجزاء من وسط الولايات المتحدة، الاثنين، لأمطار غزيرة ورياح قوية وبرد وأعاصير، بما في ذلك إعصار مميت اجتاح مدينة في أوكلاهوما أدى إلى مقتل شخص واحد. والثلاثاء، كان الغرب الأوسط هو الأكثر تضررًا من سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الأعاصير ضربت أجزاء من ولايات ميشيغان وأوهايو وإنديانا يوم الثلاثاء.

أما في ميشيغان فقد ضربت الأعاصير الجزء الجنوبي الغربي من الولاية، داخل مقاطعة كالامازو وما حولها، حسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، وأعلنت الحاكمة جريتشن ويتمر حالة الطوارئ في أربع مقاطعات.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، في ميشيغان، انتشرت الأعاصير في الجزء الجنوبي الغربي من الولاية، داخل مقاطعة كالامازو وحولها، بينما أعلنت الحاكمة غريتشن ويتمر حالة الطوارئ في أربع مقاطعات.

وتأكدت الأعاصير أيضًا في بنسلفانيا خارج بيتسبرغ ووسط أركنسو وشمال فرجينيا الغربية.

وكان إعصار فرجينيا الغربية هو الإعصار الحادي عشر على الأقل هذا العام في الولاية، التي تشهد في المتوسط إعصارين سنويًا.