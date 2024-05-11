Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

فيديو: رافضين توسيع مصنع تسلا على حساب الغابات.. ناشطون بيئيون يشتبكون مع الشرطة الألمانية قرب برلين

ناشطون يخيمون ويبنون منازل على الاشجار قرب مصنع تيسلا بالقرب من برلين، ألمانيا، الثلاثاء 5 آذار/ مارس/ 2024
ناشطون يخيمون ويبنون منازل على الاشجار قرب مصنع تيسلا بالقرب من برلين، ألمانيا، الثلاثاء 5 آذار/ مارس/ 2024 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

نظم العشرات من نشطاء البيئة احتجاجًا ضد خطط لتوسيع مصنع تيسلا في بلدة غرونهايده الألمانية في ولاية براندنبروغ شرق العاصمة برلين.

اعلان

واشتبك الناشطون الذين نظموا مسيرة باتجاه مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايده مع الشرطة، حين حاول بعضهم اقتحام المصنع، وقامت الشرطة باعتقال بعضهم.

وقال مالك الشركة الملياردير إيلون ماسك إن الناشطين لم يتمكنوا من اختراق سياج المصنع. وقلل في منشور على موقع إكس، رد فيه على خبر أفاد بقيام بعض الناشطين باجتياز سياج المصنع، من أن الاحتجاجات تتركز فقط ضد خطط توسيع المصنع، وقال إن هذا هو "أسبوع الاحتجاج الوطني" في ألمانيا لذلك نشاهد العديد من الاحتجاجات لأسباب عديدة ومتنوعة.

ويعارض الناشطون البيئيون تجريف نحو 247 فدانًا من الغابات من أجل توسيع أول مصنع لشركة تسلا في أوروبا.

وتخطط تسلا إلى إضافة مستودعات شحن وروضة أطفال لأبناء العاملين في المصنع.

ويتوقع أن تستمر الاحتجاجات، حيث تستعد الشرطة اليوم السبت لحدث مماثل خطط له الناشطون ضمن عطلة نهاية الأسبوع.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إيطاليا: انخفاض قياسي في عدد المواليد والبابا يوصي بالإنجاب لحل معضلة تمس كل أوروبا

ناشطتان بيئيتان ثمانينيتان تحاولان تدمير "كارتا ماغنا" أو "الميثاق العظيم" احتجاجًا على تغير المناخ

احتفالاً بالموسم الجديد للزراعة.. الثيران المقدسة في تايلاند تتنبأ بوفرة في المحاصيل

حماية البيئة ألمانيا تسلا الغابات إيلون ماسك