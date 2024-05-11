فيديو: رافضين توسيع مصنع تسلا على حساب الغابات.. ناشطون بيئيون يشتبكون مع الشرطة الألمانية قرب برلين

بقلم: يورونيوز

نظم العشرات من نشطاء البيئة احتجاجًا ضد خطط لتوسيع مصنع تيسلا في بلدة غرونهايده الألمانية في ولاية براندنبروغ شرق العاصمة برلين.

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واشتبك الناشطون الذين نظموا مسيرة باتجاه مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايده مع الشرطة، حين حاول بعضهم اقتحام المصنع، وقامت الشرطة باعتقال بعضهم.

وقال مالك الشركة الملياردير إيلون ماسك إن الناشطين لم يتمكنوا من اختراق سياج المصنع. وقلل في منشور على موقع إكس، رد فيه على خبر أفاد بقيام بعض الناشطين باجتياز سياج المصنع، من أن الاحتجاجات تتركز فقط ضد خطط توسيع المصنع، وقال إن هذا هو "أسبوع الاحتجاج الوطني" في ألمانيا لذلك نشاهد العديد من الاحتجاجات لأسباب عديدة ومتنوعة.

ويعارض الناشطون البيئيون تجريف نحو 247 فدانًا من الغابات من أجل توسيع أول مصنع لشركة تسلا في أوروبا.

وتخطط تسلا إلى إضافة مستودعات شحن وروضة أطفال لأبناء العاملين في المصنع.

ويتوقع أن تستمر الاحتجاجات، حيث تستعد الشرطة اليوم السبت لحدث مماثل خطط له الناشطون ضمن عطلة نهاية الأسبوع.