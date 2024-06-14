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جدونا

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فيضانات تجتاح جنوب الصين عقب هطول غزير للأمطار

عامل يزيل المياه في شارع غمرته المياه بعد عواصف مطيرة غزيرة في هونغ كونغ
عامل يزيل المياه في شارع غمرته المياه بعد عواصف مطيرة غزيرة في هونغ كونغ Copyright Louise Delmotte/The AP
Copyright Louise Delmotte/The AP
بقلم:  يورونيوز
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أفادت قناة سي سي تي في الحكومية أن الأمطار الغزيرة في جنوب الصين غمرت المناطق الحضرية والريفية، مما أدى إلى قطع الطرق وانقطاع التيار الكهربائي.

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وفي مقاطعة يونغفو بمنطقة قوانغشي، غمرت الأمطار الغزيرة بعض القرى والأراضي الزراعية وقطعت الطرق في المنطقة، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الصيني.

كما غمرت المياه الأجزاء المنخفضة من المناطق الحضرية بالمقاطعة بسبب ارتفاع منسوب المياه، مما أجبر بعض أصحاب المتاجر في سوق المنتجات الزراعية على الانتقال إلى شارع قريب لم تغمره المياه، وفقًا لقناة سي سي تي فيCCTV.

وفي مقاطعة فوجيان، أثرت الأمطار الغزيرة على إمدادات الطاقة ونحو 1000 أسرة، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي، لكن الكهرباء استؤنفت في الساعات الأولى من يوم الجمعة بعد إصلاحها.

وذكرت قناة سي سي تي في أنه تم نشر عمال الحكومة المحلية ورجال الإنقاذ لإعادة فتح الطرق التي قطعتها الانهيارات الأرضية.

وقالت القناة إن أكثر من 1700 ساكن في إحدى مقاطعات فوجيان تم نقلهم بسبب الأمطار الغزيرة.

المصادر الإضافية • أ ب

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