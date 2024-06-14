شاهد: الشرطة الإسبانية تفكك عصابة لتجارة الكوكايين في أوروبا

بقلم: يورونيوز

داهمت عناصر شرطة مكافحة المخدرات الإسبانية والتي تنسق مع أجهزة أوروبية، الأربعاء نحو سبعة منازل، واعتقلت أربعة أشخاص وصادرت مجوهرات وساعات فاخرة وأسلحة نارية وذخيرة ومبلغ 109 آلاف يورو.

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وتم تنسيق العملية من قبل الفريق التنفيذي التابع لليوروبول. ووفقًا لوكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، أدت الاعتقالات إلى تفكيك شبكة كانت تنظّم تهريب عدة أطنان من الكوكايين من كولومبيا والبرازيل والإكوادور إلى الاتحاد الأوروبي.

وقام المشتبه بهم بترتيب عملية التهريب إلى الاتحاد الأوروبي عبر شحنات بحرية تمر عبر مراكز لوجستية في غرب أفريقيا وجزر الكناري.

واستخدم المشتبه بهم مراكز توزيع محلية للكوكايين في كرواتيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا.

واعترضت عناصر الشرطة الإسبانية سفينة على متنها 700 كيلوغرام من الكوكايين بالقرب من جزر الكناري، في أغسطس/آب 2023 وفقًا لليوروبول.