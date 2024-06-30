شاهد: فيضانات قوية تسببت في انهيارات أرضية وطينية ضربت شمال غرب إيطاليا وإنقاذ العشرات

بقلم: يورونيوز

بينما يعيش جنوب ووسط إيطاليا حرا لافحا يشهد شمالها هطولا غزيرا للأمطار

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تسبب هطول أمطار غزيرة في حدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية وطينية في منطقة بيدمونت شمال غرب إيطاليا ما أدى إلى إنقاذ عدد من الأشخاص، وفقا لما ذكرته خدمة الإطفاء الوطنية الإيطالية فيجيلي ديل فوكو.

وبحسب السلطات المختصة فقد تم إنقاذ 37 شخصا كانوا داخل أحد المطاعم بمقاطعة تورينو بعد أن حوصروا هناك عندما وقع الانهيار الأرضي. وفي منطقة ماتي، بمقاطعة تورينو أيضا، تم إجلاء عائلتين بسبب الارتفاع السريع لمنوسب المياه.

وفي نواسكا، أدى الانهيار الأرضي إلى طمر طريق كامل وباشرت فرق الإنقاذ العمل على فتحه، وقد تم إنقاذ شخصين بالغين ورضيع يبلغ من العمر 3 أشهر من سيارة غمرتها مياه الفيضان.

وقد نفذت خدمة المطافئ 80 عملية إنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية، واستخدمت مروحية للاستطلاع بطائرة صباح الأحد.