تركيا: عشرات الطائرات تكافح 130 حريقا في أسبوع أوسعها اندلعت في غابات إزمير وإجلاء الآلاف

بقلم: يورونيوز

تواصل فرق الإطفاء في تركيا جهودها لمكافحة حرائق الغابات التي تشتعل في البلاد بسبب الطقس الحار والجاف. استخدمت السلطات الطائرات يوم السبت لإلقاء المياه على مواقع الحرائق، بينما تم استنفار عدد كبير من الطائرات والمركبات وآلاف من رجال الإطفاء للمشاركة في عمليات الإخماد

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واندلع أكثر من 130 حريقًا في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لمديرية إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا. وقد تمت السيطرة على معظمها، ولكن استمرت ثمانية حرائق كبيرة في محافظات إزمير وأيدين ومانيسا وكارابوك وبولو.

وقد كان الآلاف من رجال الإطفاء يتعاملون مع الحرائق على الأرض ومن الجو، حيث ساعدت عشرات الطائرات ومئات المركبات في الاستجابة لحالات الطوارئ.

وقد تم إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المتضررة، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقًا لوزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي، الذي تحدث إلى الصحفيين يوم السبت أثناء قيامه بجولة في المحافظات المتضررة.

وأشار يومكلي إلى انخفاض الرطوبة والرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة كعوامل مفاقمة. وحذرت المديرية العامة للغابات الناس من إشعال الحرائق في الخارج خلال الأيام العشرة المقبلة بسبب الأحوال الجوية في جميع أنحاء غرب تركيا، محذرة من زيادة خطر اندلاع حرائق الغابات بنسبة 70%.

وفي الوقت نفسه، احتجزت السلطات أربعة أشخاص في بولو على خلفية الحرائق، حيث تم اعتقال اثنين منهم وإطلاق سراح اثنين آخرين.