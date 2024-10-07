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جائزة نوبل في الطب 2024 تُمنح لفيكتور أمبروس وغاري روفكون لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي microRNA

ميدالية ذهبية لجائزة نوبل
ميدالية ذهبية لجائزة نوبل Copyright Fernando Vergara/AP Photo
Copyright Fernando Vergara/AP Photo
بقلم: يورونيوز
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مُنحت جائزة نوبل في الطب إلى فيكتور أمبروس وغاري روفكون لاكتشافهما (microRNA) ودوره في تنظيم الجينات بعد عملية نسخها.، وتعتبر جائزة الطب الأولى التي يتم الإعلان عنها من جوائز نوبل، بينما سيتم منح بقية الجوائز لعام 2024 على مدار الأسبوع في مجالات أخرى متنوعة.

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قالت جمعية نوبل في بيان لها إن أمبروس وروفكون الحائزين على الجائزة اكتشفا فئة جديدة من جزيئات صغيرة من الحمض النووي الريبوزي أي الـ(microRNA)، التي تلعب دورًا هامًا في عملية تنظيم الجينات.

وأضافت الجمعية: "إن اكتشافهما يزيد الستار عن مبدأ جديد تمامًا في تنظيم الجينات، الأمر الذي اتضح أنه ضروري للكائنات متعددة الخلايا بما في ذلك البشر".

وأعلن توماس بيرلمان سكرتير جمعية نوبل عن الجائزة يوم الاثنين في ستوكهولم، على أن يتلقى الفائزون جوائزهم في حفل توزيع الجوائز في السويد في كانون الأول/ديسمبر.

تمثال نصفي لألفريد نوبل أثناء إعلان جمعية نوبل عن جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب في معهد كارولينسكا بـستوكهولم في 2023
تمثال نصفي لألفريد نوبل أثناء إعلان جمعية نوبل عن جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب في معهد كارولينسكا بـستوكهولم في 2023Jessica Gow/AP

وتعد جائزة الطب هي الأولى في سلسلة جوائز نوبل، وسيتم الإعلان عن بقية جوائز نوبل لعام 2024 التي تُمنح للتقدم في الفيزياء والكيمياء والاقتصاد والأدب على مدار الأسبوع.

ذهبت جائزة الطب في العام الماضي إلى عالمة الكيمياء الحيوية المجرية الأمريكية كاتالين كاريكو وعالم المناعة الأمريكي درو وايزمان لعملهما على تقنية (mRNA) الكامنة وراء لقاحات كوفيد-19.

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يذكر أن جوائز نوبل أنشأها المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1896. وهناك جائزة نقدية تقدم قدرها 11 مليون كرونة سويدية، ما يقارب الـ 976 ألف يورو.

من عام 1901 إلى عام 2023، تم منح 114 جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب. وكان 13 من أصل 227 فائزًا من النساء.

وتُمنح الجوائز للاكتشافات في مجالات العلوم والأدب والسلام منذ عام 1901، وتمت إضافة مجال الاقتصاد لاحقًا.

تقدم مؤسسات مختلفة الجوائز في مجالات مختلفة، وتُمنح جائزة السلام في أوسلو فقط وليس بـستوكهولم.

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