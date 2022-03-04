ما هي التداعايات الناجمة عن القصف الذي تعرضت له أكبر محطة نووية في أوكرانيا؟

قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية يوم الجمعة إن حريقا اندلع في مبنى تدريب خارج محطة زابوريجيا التي تضمّ ستّة مفاعلات ذرية، وهي من بين أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا خلال معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية. ومحطة زابوريجيا التي بُنيت في 1985 حين كانت أوكرانيا لا تزال جزءاً من الاتحاد السوفياتي توفر جزءاً كبيراً من احتياجات البلاد من الكهرباء.

وذكرت وكالة رويترز أن وزارة الدفاع الروسية "ألقت يوم الجمعة مسؤولية هجوم على موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا على مخربين أوكرانيين ووصفته بأنه استفزاز وحشي".

لم يتم رصد أي تسرب إشعاعي

بعد ساعات على إخماد النيران أكدت وكالة تفتيش المواقع النووية الاوكرانية أنها لم تسجيل أي تسرب إشعاعي من منشأة زابوريجيا النووية في جنوب البلاد مؤكدة أن الطاقم يؤمن تشغيل الموقع كما أن السلطات الأوكرانية أعلنت في وقت سابق وبعد ساعات من القلق أن الموقع بات آمنا.

ولكن على الرغم من أن محطة محطة زابوريجيا النووية ذات تصميم مختلف عن محطة تشيرنوبيل ومحمية من الحريق، إلا أن خبراء السلامة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذرون من أن شن حرب داخل وحول هذه المنشآت يمثل "مخاطر شديدة" جاء ذلك بعد أن قالت الوكالة التابعة للدولة أن "القوات المسلحة للاتحاد الروسي تحتل أراضي محطة زابوريجيا النووية ويتحكم طاقم التشغيل بأقسام الطاقة ويؤمن تشغيلها وفقا لمتطلبات القواعد التقنية لسلامة التشغيل". وأضافت أنه "لم يتم تسجيل أي تغييرات في الوضع الإشعاعي".

ما هي المخاوف الرئيسية من احتمال حادثة نووية؟

أحد المخاوف الرئيسية، التي أثارتها الجهة المنظمة للطاقة النووية الحكومية في أوكرانيا ، هو أنه إذا تسبت الحرب في قطع إمدادات الطاقة إلى المحطة النووية، فسوف يضطر إلى استخدام مولدات ديزل أقل موثوقية لتوفير الطاقة في حالات الطوارئ لأنظمة التبريد العاملة. لافتة إلى أن هذا الإجراء، "قد يؤدي إلى فشل هذه الأنظمة المخصصة للحماية و من ثم من الممكن أن يتسبب الأمر في كارثة مماثلة لتلك التي حدثت في محطة فوكوشيما اليابانية" بسبب زلزال تسونامي مدمر ضرب فوكوشيما، وأدى لمقتل 18 ألف شخص وتسبب في أزمة نووية كبيرة عام 2011 حيث تم تعطيل أنظمة التبريد مما أدى إلى زيادة سريعة في درجات الحرارة في المفاعل، فانهارت ثلاثة مفاعلات جراء ذلك".

وإثر هذا القصف الذي حدث فجر الجمعة مستهدفا منشأة زابوريجيا النووية، اتّهم الرئيس الأوكراني روسيا باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي "لتكرار" كارثة تشيرنوبيل.

ما الذي حدث؟

بعد سيطرة الجيش الروسي على خيرسون في جنوب البلاد، أولى المدن الأوكرانية الكبرى التي تسقط بيد الروس منذ بداية الغزو، توغلت القوات الروسية في المنطقة القريبة من زابوريجيا وهاجمت مدينة إنيرهودار القريبة لفتح الطريق المؤدي صوب المحطة النووية في وقت متأخر من يوم الخميس.

وكانت كييف أبلغت الخميس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود دبابات وعسكريين روس على مقربة من بلدة إنيرهودار التي تبعد كيلومترات قليلة عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال عمدة مدينة إنيرهودار دميترو أورلوف : "إن رتلًا عسكريًا روسيًا شوهد متجهًا نحو المنشأة النووية وسُمع دوي أعيرة نارية في المدينة" وفي وقت لاحق يوم الجمعة، قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية تسيطر على محطة زابوريجيا التي تضمّ ستّة مفاعلات ذرية.

وقال المتحدّث باسم المحطة أندري توز في مقطع فيديو نشر على حساب المحطة على تطبيق تلغرام إنّه "نتيجة لقصف للقوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية اندلع حريق". وأضاف في مقطع فيديو ثان أنّ "فرق الإطفاء لا يمكنها الوصول إلى موقع الحريق وإخماده. المقذوفات تسقط قريباً جداً منهم. الوحدة الأولى لتوليد الطاقة أصيبت. أوقفوا هذا!".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي دعا في بيان الخميس إلى وقف فوري لأي استخدام للقوة في إنيرهودار وبالقرب من المحطة. وقال غروسي إنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل التشاور مع كييف والجهات الفاعلة الأخرى لتقديم المساعدة وضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية.

ما الاحتياطات التي تم اتخاذها؟

كانت المفاعلات داخل المحطة التي قصف أحد أركانهاغير متصلة بالإنترنت، لكنها لا تزال تحتوي على وقود نووي عالي النشاط الإشعاعي. تم الآن فصل أربعة من المفاعلات الستة الأخرى عن التشغيل، ولم يتبق سوى واحد قيد التشغيل. قال جون وولفستال، الذي عمل خلال إدارة أوباما كمديرلهيئة ضبط التسلح ومنع الانتشار في مجلس الأمن القومي " إن المفاعلات في المحطة بها قباب احتواء خرسانية سميكة والتي كان من شأنها أن تحميها من النيران الخارجية التي تتسبب فيها الدبابات والمدفعية".

ضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية

تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الطاقة النووية، حيث يوجد بها 15 مفاعلًا في أربع محطات توفر حوالي نصف الكهرباء في البلاد. وعقب اندلاع حريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكراني، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وآخرون إلى "إنهاء فوري للحرب في أوكرانيا".

كما اقترح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرّية رافاييل غروسي الجمعة إجراء زيارة إلى تشيرنوبيل للتفاوض مع أوكرانيا وروسيا على مسألة ضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية. وأشار غروسي إلى أن الزيارة ستهدف لمناقشة "إطار عمل" مع الطرفين لحماية أمن وسير العمل في المواقع النووية الأوكرانية.