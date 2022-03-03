شاهد: لحماية محطة الطاقة النووية.. سكان مدينة إنيرهودار يشكلون سلسلة بشرية

تجمع سكان مدينة إنيرهودار، الأربعاء مشكلين جدارا بشريا لحماية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من القوات الروسية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها مجلس مدينة إنيرهودار السكان بشكل جماعي، وهم يقفون في الشارع ويغلقون مدخل المدينة، كما قام بعضهم بوضع حواجز من السيارات والشاحنات وغيرها.

وسُمع صوت أحد السكان وهو يقول: "لا يمكننا السماح لهم بالدخول إلى أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. ولا يمكننا المخاطرة بذلك".

وبحسب منشور لدميترو أورلوف، عمدة المدينة على تلغرام يقف سكان المدينة إضافة إلى موظفي المحطة النووية كسلسلة بشرية على مدار الساعة منذ يوم الأربعاء.

وكان رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عبر عن قلقه الأربعاء على أمن 4 محطات طاقة نووية تعمل في أوكرانيا ومنشآت نووية أخرى، بما في ذلك موقع تشيرنوبيل، والذي سيطرت عليه القوات الروسية الأسبوع الماضي.