مارين لوبن لا تكنّ "إعجاباً خاصاً" لزيلينسكي

قالت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا مارين لوبن الإثنين إنها " لا تكنّ إعجاباً خاصاً" للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تتعرض بلاده لغزو روسي، موضحة في الوقت نفسه أنه يتصرف كـ"رئيس دولة"، ومعتبرة أن ما يقوم به "أمر طبيعي".

ولفتت لوبن" إلى أن " قادتنا لا يتصرفون دائماً مثل رؤساء الدول الآخرين، فإننا نعتبر ما يقوم به قادة آخرون من أجل بلدهم، شيئاً رائعاً".

وقالت مرشّحة "حزب التجمّع الوطني" للانتخابات الرئاسية المقرّرة في الـ10 نيسان/أبريل إنها لن تحضر للاستماع إلى كلمة سيلقيها زيلينسكي بتقنية الفيديو الأربعاء 23 آذار/مارس أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين. وعزت الأسباب إلى التزامات أخرى.

وتابعت مارين لوبن "رئيس أوكرانيا يدافع عن مصالح أوكرانيا، من خلال إظهاره حباً جمّاً لوطنه" مضيفة "أنا أيضاً أعمل من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية".

وعندما سُئلت عما إذا كان من المهم إظهار التضامن مع الرئيس الأوكراني، أجابت مارين لوبن: " قطعا لا، لقد أظهرت تضامني مع الشعب الأوكراني أولاً في عدة مناسبات، من خلال الدفاع عن اللاجئين الأوكرانيين، حيث دعوت إلى ضرورة الترحيب بهم في ظروف جيدة".

ولدى سؤالها عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر "مجرم حرب"، أجابت مارين لوبن التي استقبلها بوتين في الكرملين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2017 "لا أستخدم الوصف الذي أطلقه جو بايدن على فلاديمير بوتين"، مؤكدة أن " التفاوض من أجل السلام ينبغي أن لا يمر عبر إهانة طرف للآخر".