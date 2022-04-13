مستشار زيلينسكي ليورونيوز "أوكرانيا تستحق عضوية الاتحاد الأوروبي لأنها تقاتل من أجل أوروبا"

قال إيغور جوفكفا، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تقدمت بالترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بسبب دفاعها عن أوروبا ضد روسيا.

كييف تطلب تسريع مسعى أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

وفي حديث ليورونيوز، قال إيغور جوفكفا الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مكتب ديوان الرئاسة الأوكرانية، إن "بلاده بحاجة إلى أن ينظر التكتل في طلبها للانضمام"، داعيا إلى "معالجة ذلك في أسرع وقت ممكن" ومؤكدا أنه لا يمكن الانتظار سنوات للبت في الطلب.

وأضاف جوفكفا: "نحن نستحق أن يحظى طلبنا بالاهتمام، لأننا نقاتل الآن ليس فقط من أجل أوكرانيا ولكن من أجل جميع الدول الأوروبية".

الحاجة إلى تكوين رأي من المفوضية الأوروبية

من جهتها تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة بأن تتيح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انطلاقة أسرع لمسعى بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وسلمت رئيسة المفوضية للرئيس الأوكراني استبيانا سيشكل نقطة انطلاق أمام الاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرار بشأن عضوية كييف، وقالت: "لن يستغرق تكوين الرأي سنوات كالمعتاد، ولكنني أعتقد أنها مسألة أسابيع".

استبيان طلب العضوية

تطلب وثيقة الاستبيان معلومات حول الوضع الاقتصادي والسياسي في أوكرانيا. وتقول أوكرانيا إنها عازمة على المضي قدما على الرغم من كونها تخوض نزاعا مسلحا بسبب الغزو الروسي.

وأوضح جوفكفا "سنقوم بملء الاستبيان وتقديمه بسرعة بناء على وعود قدمها الرئيس زيلينسكي شخصيا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين" قائلا في الوقت نفسه: "حكومتنا ووزاراتنا ذات الصلة تعمل على مدار الساعة و طوال أيام الأسبوع من أجل ملء هذا الاستبيان ".

وتابع " بمجرد إعادة الاستبيان لهيئات المفوضية الأوروبية تلقينا وعدا بأن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستعالج الأمر وتكوّن رأيا حول الموضوع بطريقة سريعة للغاية وستضعه قيد النظر لدى هيئات المجلس الأوروبي".

تقول بروكسل إنها ستأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة للغاية التي تمر بها أوكرانيا عند اتخاذ قرار بشأن طلب الترشح وآليات مسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

هولندا ترفض اعتماد إجراء "سريع"

لكن في الوقت الذي تدعم بعض الدول الأوروبية طلب انضمام أوكرانيا إلى التكتّل وفق "إجراء سريع" فإن دولا أخرى أبدت تحفظها، ففي آذار/مارس، رفض رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، سعي أوكرانيا بالانضمام السريع للاتحاد الأوروبي. وقال روته: "ليس هناك أمر اسمه الانضمام السريع، لا يوجد هذا الأمر".

ويتعين على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي في قضية انضمام أوكرانيا ومن ثم إحالتها إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين؛ لتقرر ما إذا كان سيتم منحها وضع المرشح، قبل إطلاق مفاوضات طويلة ومعقدة. وخلال القمة الأوروبية التي ستنعقد في حزيران/يونيو المقبل سيدرس القادة الأوروبيون قضية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.