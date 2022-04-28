الاتحاد الأوروبي يؤكد إصابة حوالى 80٪ من سكانه بفيروس كورونا

قالت المفوضية الأوروبية، إن ما بين 60 لـ 80% من سكان الاتحاد الأوروبي أصيبوا بـ فيروس كورونا، حيث يدخل الاتحاد الأوروبي مرحلة ما بعد الطوارئ الصحيّة.

وقالت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "تشير التقديرات إلى أن ما بين 60 إلى 80 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي أصيبوا الآن بفيروس كورونا".

وأوضحت كيرياكيدس، أنه مع الانخفاض الأخير في الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، من المحتمل حدوث ارتفاعات جديدة في حالات فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يستمر الفيروس في التحور، داعية إلى وجوب "أن يكون لدى الدول خطط للعودة إلى وضع الطوارئ، ويجب أن تكثف التطعيمات ضد الوباء" حسب قولها.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنه استعدادًا لهذه المرحلة الأقل حدة ، يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي تكثيف عمليات تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تدرس "خططًا لتطوير الأدوية المضادة للفيروسات".

وقالت وكالة الصحة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي إن الحالات المبلغ عنها المرتبطة بالوباء غطت حوالي 30 في المائة من سكان أوروبا حتى الآن، مشيرة إلى أنه "إذا تمت إضافة إصابات لم يتم الإبلاغ عنها، فقد تصل الحالات إلى 350 مليونً شخص ممن أصيبوا بالفيروس، أي حوالي 77 في المائة من سكان أوروبا".

وقالت وكالة الصحة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، إن الحالات المبلغ عنها غطت حوالي 30% من سكان أوروبا حتى الآن، ولكن إذا تمت إضافة إصابات لم يتم الإبلاغ عنها، فقد تصل الحالات إلى 350 مليون حالة، أي حوالي 77% من مجموع سكان أوروبا.

في وثيقة تحدد استراتيجية مرحلة ما بعد الطوارئ الخاصة بالوباء ، حثت بروكسل حكومات دول التكتل على" مواصلة الضغط من أجل تحصين غير الملقحين ، وبخاصة الأطفال قبل بدء الفصل الدراسي الجديد في الخريف".

وقالت المفوضية أيضًا إنها يمكن أن يتم دعم تطوير عقاقير جديدة ضد فيروس كورونا، وبخاصة الأدوية المضادة للفيروسات التي يسهل تخزينها. وتابعت أن الاتحاد الأوروبي "سيبحث إمكانيات دعم المشاريع التي تستهدف تطوير الأدوية المضادة للفيروسات".