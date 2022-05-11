تنديد أوروبي وأممي بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة ومطالبات بتحقيق مستقل

ندّد كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الأربعاء بمقتل الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وطالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق مستقل حول ملابسات ما جرى.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان "لا بد من أن يوضح تحقيق معمق ومستقل في أسرع وقت كل ظروف هذه الحوادث وأن يحال المسؤولون عنها أمام القضاء".

واضاف البيان أن "الاتحاد الاوروبي يدين بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية في قناة الجزيرة من غير المقبول استهداف الصحفيين أثناء أدائهم عملهم. يجب ضمان سلامة الصحفيين الذين يغطون حالات النزاع وحمايتهم في جميع الأوقات". ولم يلق البيان باللوم على جهة محددة في إطلاق النار.

من جهتها، ابدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "استياءها" إثر مقتل شيرين أبو عاقلة خلال عملية للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتحقيق مستقل حول ملابسات ما حصل.

وقالت المفوضية في تغريدة الاربعاء إن "أجهزتنا موجودة على الارض للتحقق من الوقائع"، مطالبة ب"وقف الإفلات من العقاب" وبتحقيق "مستقل وشفاف حول مقتل" الصحفية.

قتلت الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء بعد إصابتها بالرصاص في وجهها خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت قناة "الجزيرة" القطرية إن القوات الإسرائيلية "اغتالت" أبو عاقلة "بدم بارد" و"برصاص حي استهدفها بشكل مباشر"، كذلك حمّل مسؤولون فلسطينيون إسرائيل مسؤولية قتلها، فيما رجّح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن تكون نيران "فلسطينيين مسلحين" هي المسؤولة عن ذلك.

واشنطن تدعو لتحقيق شفاف

دعت الولايات المتحدة الى إجراء تحقيق "شفاف" حول مقتل الصحفية الاميركية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الاربعاء فيما كانت تغطي عملية للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لصحافيين "ينبغي النظر في هذا الأمر في شكل شفاف. نشجع الطرفين على المشاركة في هذا التحقيق بحيث نتمكن من فهم سبب حصول ذلك".

بدورها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية الى تحقيق "فوري ودقيق"، مطالبة ب"محاسبة" المسؤولين عن مقتل الصحافية، وفق ما اورد المتحدث نيد برايس.

وكتب برايس على تويتر "نحن متأثرون بشدة وندين بقوة مقتل الصحافية الاميركية شيرين أبو عاقلة".

واوضحت ليندا توماس غرينفيلد ان ابو عاقلة اجرت مقابلة معها في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت لمناسبة زيارة قامت بها للمنطقة، مؤكدة أنها "تكن لها احتراما كبيرا".

باريس تطالب بفتح تحقيق إثر مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية

من جانبها، طالبت فرنسا الاربعاء بفتح تحقيق في مقتل الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي عبر الانترنت إن "فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أسرع وقت ممكن لإلقاء الضوء الكامل على ملابسات هذه المأساة".

واضافت "تجدد فرنسا التزامها الثابت والقوي، في كل انحاء العالم، الى جانب حرية الصحافة وحماية الصحفيين وجميع من يساهم عملهم في ضمان معلومة حرة وفي النقاش العام".