ممثلون وإعلاميون عرب ينعون الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

تصدر خبر مقتل مراسلة شبكة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة الأربعاء على يد قوات الجيش الإسرائيلي منصات التواصل الإجتماعي في الوطن العربي حيث تفاعل فنانون وممثلون وإعلاميون عرب مع الخبر من خلال نعيهم للصحفية عبر حساباتهم.

فلم يهز خبر مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الوسط الإعلامي فقط بل تعداه إلى الوسط الفني في المنطقة العربية حيث عبر فنانون وممثلون ومشاهير عرب عن حزنهم وتأثرهم لمقتل الصحفية عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أولى الفنانات التي نعت شيرين أبو عاقلة حيث غردت عبر حسابها في تويتر بالقول " شيرين أبو عاقلة شهيدة الصحافة والوطن والقضية... الله يرحمك".

فيما غردت مواطنتها إليسا "الله يرحمها.. الظلم بشع كثير".. وأرفقت الفنانة تغريدتها بمقطع فيديو يظهر تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة.

فيما قالت الفنانة السورية أصالة نصري ".. بنت فلسطين الجريحة بالجنّة بإذن الله .. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ .. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمه يابطله من وطن أبطال".

كما غردت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات "الحزن كبير وكبير جدا" وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ استشهاد شيرين أبو عاقلة.

كما نعى الإعلامي مصطفى الآغا مراسلة الجزيرة وكتب عبر حسابه في تويتر "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون"

فيما قال الإعلامي والمعلق الرياضي حفيظ دراجي "غتالوا شاهدة على جرائمهم البشعة، كانت تنقل الخبر فصارت هي الخبر. رحلت شرين أبوعاقلة شهيدة ونرحل كلنا، لكن الأقصى باقٍ في قلوبنا وعقولنا إلى يوم الدين..من مات دون وطنه مات شهيدا، لكن من عاش دون شرفه وعرضه فقد عاش ميتا ذليلا خائنا جبانا".

وغرد الإعلامي المصري عمر أديب عبر حسابه في تويتر ناعيا شيرين بالقول "رحم الله شرين ابو عاقله كانت افضل مراسله فى العالم العربي دفعت ثمن مهنتها وجنسيتها وواقعها الفلسطينى والعربى المؤلم. للمره المليون يشاهد العالم الحقيقه الاسرائيليه بدون تجميل ولا شعارات. هم قتله.."

كما نشر المخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم عبر حسابه على الانستغرام صورة لشيرين أبو عاقلة و أرفقها بنص جاء فيه "لا حول ولا قوة إلا بالله

رحم الله المراسلة الإخبارية شيرين أبو عاقلة وألهم ذويها ومحبينها الصبر والسلوان...".

وقالت الفنانة العراقية الاء حسين عبر الانستغرام كذلك "خبر صادم.. استشهاد المراسلة الصحفية المناضلة شيرين أبو عاقلة برصاص اسرائيلي، عشتِ و استشهدت شجاعة صاحبة موقف طوبى لك".

فيما نعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عبر حسابها في الإنستغرام كذلك شيرين ابوعاقلة‬⁩ بالقول "لاحمك الله يا صوت فلسطين .. رحلتي مبكرا".

وقتلت الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء برصاصة مباشرة من قنّاص إسرائيلي خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.