شارل ميشال يطرح مشروع عملية انضمام "تدريجي" إلى الاتحاد الأوروبي

طرح رئيس المجلس الأوروبي البلجيكي شارل ميشال فكرة وضع عملية انضمام "تدريجي" إلى الاتحاد الأوروبي وطالب بإنشاء "مجتمع جيوسياسي أوروبي".

وقال أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الأوروبي في بروكسل "بدأت استشارة زعماء الدول الـ27 حول هذا الموضوع وسأضعه على جدول أعمال المجلس الأوروبي الذي سيعقد في حزيران/يونيو".

وقال ميشال في هذا السياق" أدعو إلى إنشاء مجموعة جيوسياسية أوروبية، الهدف منها هو تحقيق التقارب وتعميق التعاون العملياتي لمواجهة التحديات المشتركة والسلام والاستقرار والأمن في قارتنا".

وأوضح "هذا المشروع سيكون مفيدا خصوصا للبلدان التي تطمح إلى الانضمام إلينا" لكنه حذّر من أنه "ليس هناك ما يضمن بأن تكون الدول التي ستشارك فيه أعضاء في الاتحاد الأوروبي". حسب قوله.

على منوال "المنظمة السياسية الأوروبية"

وبالتالي، يتبنى شارل ميشال تحت مسمى جديد اقتراح "المنظمة السياسية الأوروبية" الذي أثاره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع أيار/مايو أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وكان ماكرون قد عرض مشروعه هذا في التاسع من أيار/مايو في خضم إطلاق مسار انضمام أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسيا، إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان قد أشار إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق "عقودا" واقترح في الأثناء إنشاء "منظمة سياسية أوروبية" تتاح عضويتها لدول من خارج التكتل قد تكون من بينها مولدوفا وبريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في العام 2020.

واطلق هذه الفكرة للمرة الأولى عام 1989 الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران مع إنشاء "اتحاد أوروبي متقدم".

عدم وجود رغبة في ضم أوكرانيا سريعا إلى الاتحاد الأوروبي؟

وأوضح ميشال "سأقترح عقد مؤتمر في الصيف. سيجمع قادة الاتحاد الأوروبي وقادة الدول الشريكة المعنية، من أجل مناقشة الخيارات الملموسة لهذا المشروع المشترك الجديد".

ويسعى بعض القادة الأوروبيين ومنهم الرئيس ماكرون إلى إطلاق نقاش حول مشروع "المنظمة السياسية الأوروبية" خلال قمة أوروبية مقرّرة في نهاية حزيران/يونيو، لكن بعضا من القادة وجّهوا انتقادات لطرحه، على غرار الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا الذي اعتبر أن الأمر يعكس عدم وجود رغبة في ضم أوكرانيا سريعا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتزايد عدد الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد تقدمت أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا بطلبات للحصول على وضع مرشح وهي تطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي مثل تركيا وست دول غرب البلقان صربيا وكوسوفو وألبانيا و جمهورية شمال مقدونيا ومونتينيغرو والبوسنة.