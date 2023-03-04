بسبب التعاون معه.. إلقاء القبض على شقيقة زعيم المافيا الإيطالية المُعتقل ميسينا دينارو

اعتقلت الشرطة الإيطالية، روساليا ميسينا دينارو ‏شقيقة ماتيو ميسينا دينارو زعيم المافيا الذي اعتقل مؤخراً بعد هروبه لمدة 30 عاماً.

وكشفت شرطة كارابينييري أن اعتقال شقيقة ماتيو جاء بتهمة التعاون مع إحدى جماعات المافيا، الأمر الذي تم اكتشافه "نتيجة ‏للتحقيقات في هذا الملف".

ولطالما شك المحققون في أن هروب ماتيو ميسينا دينارو ‏الطويل من العدالة كان بمساعدة أفراد أسرته والولاء القوي ‏لمعاونيه.‏

قصة هروب من الشرطة

وكان ماتيو على رأس قوائم المطلوبين في إيطاليا حتى ‏اعتقاله يوم 16 يناير/ كانون الثاني بعد هروبه لمدة 30 ‏عاماً. وصدرت بحقه عدة أحكام بالسجن المؤبد بعد إدانته ‏بقائمة طويلة من قضايا القتل وجرائم أخرى.‏

واختبأ ماتيو في مدينة كامبوبيلو دي مازارا الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها عشرة آلاف نسمة، وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن "كاستلفيترانو" معقل زعيم المافيا، في إقليم تراباني، حيث ولد ونشأ ومارس أنشطته الإجرامية الأولى.

ماتيو ميسينا دينارو أثناء اعتقاله HANDOUT/AFP or licensors

وأوهم دينارو جيرانه بأن اسمه أندريا بونافيديه، وكان يملك بطاقة هوية بهذا الاسم، وادعى أنه طبيب.

وأوقف دينارو، خلال زيارة طبية لمستشفى لا مادالينا الشهير في باليرمو، حيث كان يتلقى علاجاً من سرطان القولون، مستخدماً اسماً مستعاراً.

أخطر المطلوبين

ويحتل ماتيو ميسينا دينارو، المولود في أبريل/ نيسان 1962 قرب تراباني في صقلية، المرتبة الأولى على قائمة وزارة الداخلية لأخطر ستة مطلوبين متوارين في إيطاليا.

وحُكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة عام 2000 بتهمة القتل. لكنّ الصورة الوحيدة المعروفة له تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي.

ويُعد دينارو، خليفة للقائدين التاريخيين الرئيسيين لمافيا صقلية كوزا نوسترا وتوتو رينا وبرناردو بروفنزانو، اللذين توفيا في السجن عامي 2016 و2017.

وفقدت مافيا "كوزا نوسترا" الكثير من عناصرها بفعل العمليات المستمرة التي تجريها السلطات الإيطالية بعد اغتيال القاضيين جوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو سنة 1992.

وأشارت صحيفة "إل ميساديجيرو" الإيطالية إلى أن ثروة دينارو تصل "إلى أربعة مليارات يورو"، جمعها من عمليات تهريب المخدرات والابتزاز وغسل الأموال. ولسنوات عدة، شارك المئات من عناصر الشرطة والدرك في مطاردة الهارب الإيطالي الأكثر شهرة.