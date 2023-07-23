نتيجة غير كافية لتشكيل الحكومة.. حزب الشعب اليميني ينال أكبر عدد من الأصوات بالانتخابات الإسبانية

أدلى الإسبان بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة يبدو اليمين صاحب الأفضلية فيها، ويمكن أيضًا أن تعيد اليمين المتطرف للسلطة لأول مرة منذ انتهاء ديكتاتورية فرانكو.
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) في البر الرئيسي الإسباني، فيما يستمر التصويت لمدة ساعة في أرخبيل الكناري ويبدأ بانتهائه إعلان النتائج الأولية.
وفق استطلاع للرأي نشره التلفزيون العام "تي في إي"، سيحقق الحزب الشعبي (يمين) بزعامة ألبرتو نونييس فيخو فوزا في الانتخابات بحصده 145 إلى 150 مقعدا، لكن ذلك لا يمنحه الغالبية المطلقة في مجلس النواب (176 من أصل 350) التي تسمح له بالحكم بمفرده.
أجريت ثلاثة استطلاعات أخرى في الأيام الأخيرة - حُظر نشرها منذ الاثنين الماضي - اطلعت عليها وكالة فرانس برس وتظهر جميعها فوز الحزب الشعبي لكن بدون تحقيقه غالبية مطلقة.
ووفق بعض هذه الاستطلاعات، سيكون قادرًا على تشكيل حكومة من خلال التحالف مع حزب فوكس اليميني المتطرف.
رئيس الوزراء اليساري تحت تهديد اليمين في انتخابات تشريعية في إسبانياeuronewsمع اقتراب الانتخابات الأوروبية المقررة في 2024، سيشكل فوز اليمين في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد انتصاره في إيطاليا العام الماضي، ضربة قاسية لأحزاب اليسار الأوروبية.
زعيم حزب العمال الاشتراكي ورئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز يحيي أنصاره خارج مقر الحزب في مدريد.
أظهرت النتائج الأولية فوز الحزب الشعبي المحافظ في إسبانيا بفارق ضئيل في الانتخابات الوطنية في البلاد، ولكن بدون الأغلبية اللازمة للإطاحة بالحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.
فرز أكثر من 85٪ من الأصوات
فرزت 85% من أصوات الاقتراع في الانتخابات التشريعية الإسبانية، دون وضوح الصورة النهائية للنتائج النهائية.
نسبة المشاركة في الانتخابات الإسبانية بلغت 69.09%
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن نسبة المشاركة الانتخابية بلغت 69،09٪، أي أعلى بنسبة 2،86٪ من نسبة المشاركة في انتخابات 2019 التي بلغت 66،23٪.
ماذا سيحصل في حال تأكد فوز حزب الشعب؟
من المتوقع أن يحصل حزب الشعب الإسباني المحافظ على 34.2٪ من الأصوات، وهي النسبة الأعلى.
يعتقد الكثيرون أن الحزب سيشكل ائتلافًا مع حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا، بسبب عدم تحقيق الأغلبية.
ومع ذلك، فقد أبقى زعيم الحزب ألبرتو نونيز فيغو نيته الائتلافية غامضة، ووصف حزب الشعب بأنه "حزب إصلاحي من يمين الوسط"، واعترف يوم الجمعة بأن تشكيل حكومة ائتلافية مع فوكس "ليس مثاليًا".
ما تأثير الانتخابات على أوروبا؟
تتولى إسبانيا حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي كان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يأمل في استخدامها لعرض التقدم الذي حققته حكومته.
قد تؤدي هزيمة سانشيز في الانتخابات إلى تولي حزب الشعب زمام رئاسة الاتحاد الأوروبي.
تقدّم حزب الشعب اليميني في الانتخابات التشريعية الإسبانية
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسبانية، تقدّم حزب الشعب اليميني في الانتخابات، بعد حصوله على 35% تقريبًا من الأصوات.
وبناء على ذلك، قد يتمكن حزب الشعب من تشكيل الحكومة في حال وصوله لتحالف مع حزب "فوكس" اليميني المتطرف، ما يمنحه الأكثرية في البرلمان.
نسبة الاقتراع في الانتخابات الإسبانية بلغت 53.12% قبل إغلاق الصناديق
بلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات الإسبانية 53.12% عند الساعة 6:33 بالتوقيت المحلي، بنسبة أقل بـ3.73 نقطة مقارنة بمجمل النسبة في انتخابات عام 2019.