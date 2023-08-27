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فيديو: حزب الجمهوريون اليميني يطالب بإجراء استفتاء حول الهجرة في فرنسا

رئيس حزب الجمهوريون إريك سيوتي
رئيس حزب الجمهوريون إريك سيوتي Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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طالب رئيس حزب "الجمهوريون" اليميني الفرنسي إريك سيوتي بإجراء استفتاء عام حول استقبال بلاده للمهاجرين.

وقال سيوتي خلال اللقاء السنوي للحزب في لو كانيه إنه سيطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون خلال لقائهما المنتظر يوم الأربعاء القادم إجراء الاستفتاء.

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وتطالب أحزاب اليمين الفرنسي بإلغاء كامل الحقوق التي يحصل عليها المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا.

وقال سيوتي أثناء اللقاء: "موضوع اليوم يهدد الجمهورية وتاريخها وهويتها وثقافتها. سأتحدث معه (ماكرون) عن الهجرة. سأقول له أننا لم نعد نريد أي حقوق للمهاجرين غير الشرعيين. أولئك الذين أتوا إلى فرنسا بشكل غير قانوني، منتهكين ميثاقنا الجمهوري، ويجب ألا يحصلوا على أي حقوق".

وأضاف سيوتي بقوله إنه يطالب بما أسماه "استشارة الشعب الفرنسي بشأن الهجرة من خلال طرح مشروع قانوننا للاستفتاء، من أجل الإصلاح الدستوري، وبخلاف ذلك لن نستطيع التغيير، سنظل نتحدث دائمًا بالشعارات والخطب وستكون النتيجة العجز والتقاعس والهجرة التي تتحدى أسلوب حياتنا. ثقافتنا، تاريخنا، هويتنا، مبدأنا في العلمانية الجمهورية".

وسيستقبل ماكرون سيوتي ورؤساء الأحزاب الفرنسية يوم الأربعاء المقبل.

كذلك يطالب اليمين الفرنسي بإلغاء المنافع الحكومية التي تُمنح "للآباء الأجانب الذين فشلوا في أداء واجباتهم".

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أحزاب - يمين فرنسا إيمانويل ماكرون مهاجرون