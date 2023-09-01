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ماكرون عن لبس العباءة في المدارس: "لن نتسامح مع من يحاول أن يتحدى النظام الجمهوري"

وزير التعليم غابرييل أتال يستمع إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء لقائهما بالمعلمين خلال زيارة لمدرسة مهنية في أورانج، جنوب شرق فرنسا، الجمعة 1 سبتمبر 2023
وزير التعليم غابرييل أتال يستمع إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء لقائهما بالمعلمين خلال زيارة لمدرسة مهنية في أورانج، جنوب شرق فرنسا، الجمعة 1 سبتمبر 2023 Copyright Ludovic Marin/AFP
بقلم:  Euronews
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أرسل وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية (و) لا يمكن التسامح معه فيها".

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى اتباع الحزم في منع ارتداء العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية، قبل ثلاثة أيام من بدء العام الدراسي.

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وقال خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج في جنوب فرنسا إن الحكومة "لن تدع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات.. من جرّاءِ الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين".

مساء الخميس، أرسل وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية (و) لا يمكن التسامح معه فيها".

وبرر إيمانويل ماكرون المنع بالقول إنه "لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومدراء المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع".

وأكد أنه يقف إلى جانب رؤساء المؤسسات والمدرسين الذي وصفهم بـ"فرسان الجمهورية"، مضيفا أن "لديهم الحق في الدفاع عن العلمانية.. وعلينا أن نبدي تأييدنا لهم عندما يتعرضون للتهديد والضغط"، مؤكدًا أن "الدولة والجمهورية تقفان وراءهم".

ووعد رئيس الدولة بأنه "في المدارس الثانوية أو الكليات الأكثر حساسية، سيتم فرز موظفين محددين للعمل بجانب مدراء المؤسسات والمعلمين لدعمهم وكذلك للمشاركة في الحوار الضروري مع العائلات والطلاب".

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