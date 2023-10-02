EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. اجتماع "تاريخي" لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف (بوريل)

خبر عاجل
خبر عاجل Copyright Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن جميع وزراء خارجية التكتل يجتمعون لأول مرّة خارج حدوده، في العاصمة الأوكرانية كييف.

اعلان

أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أن جميع وزراء خارجية التكتل يجتمعون لأول مرّة خارج حدوده، في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي. نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".

آخر تطورات الملف الأوكراني

09:17

وزير خارجية أوكرانيا يرحب باجتماع نظرائه "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي

رحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الإثنين باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا "هذا حدث تاريخي لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة، خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي"، وذلك في تصريحات أدلى بها الى جانب مسؤول السياسة الخارجية للتكتل القاري جوزيب بوريل.
 

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: باريس تَّتشح باللون الوردي للتوعية بسرطان الثدي

حلف شمال الأطلسي يعزز وجوده في كوسوفو بـ 600 جندي بريطاني

خوفا من الزلالزل.. هولندا توقف العمل في أكبر حقل لاستخراج الغاز في أوروبا

أخبار