بقلم: يورونيوز

أذربيجان تعلن اعتقال رئيس ناغورني قره باغ الانفصالي السابق

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أعلنت أذربيجان الخميس أنها اعتقلت رئيسا سابقا لجيب ناغورني قره باغ الانفصالي الذي سيطرت عليه عقب الهجوم الخاطف الذي شنته باكو الشهر الماضي. وقالت أذربيجان إنها اعتقلت أراييك هاروتيونيان الذي استقال قبل وقت قصير من هجوم باكو "بشبهة شن حرب عدوانية" على أذربيجان وارتكاب جرائم حرب، على ما ذكر المدعي العام وجهاز الأمن في بيان مشترك.

والأربعاء، دانت وزارة الخارجية الأرمنية "بشدة" أذربيجان لاعتقالها عددا من القادة الانفصاليين من ناغورني قره باغ.

وترأس هاروتيونيان البالغ 49 عاما الحكومة الانفصالية خلال النزاع المسلح عام 2020 بين باكو ويريفان الذي اندلع للسيطرة على المنطقة الجبلية، وتنحى عن منصبه مطلع أيلول/سبتمبر، قبل وقت قصير من هجوم باكو.

واعتُقل العديد من ممثلي السلطات السابقة والقيادة العسكرية في ناغورني قره باغ من بينهم روبن فاردانيان الذي ترأس الحكومة الانفصالية في المنطقة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وشباط/فبراير.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى احترام حقوقه، فيما أعرب أولاده عن "خشيتهم على حياته وصحته". وأكدوا أنه ليست لديهم أي معلومات عن ظروف اعتقاله. وقال وزير الخارجية الأرمني إن البلاد "ستتخذ كل الخطوات الممكنة لحماية حقوق ممثلي ناغورني قره باغ الذين اعتقلوا بطريقة تعسفية".