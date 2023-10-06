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من قمة غرناطة: ماكرون يدعو لـ"تسريع الوتيرة" بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون خلال مشاركته في قمة غرناطة
الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون خلال مشاركته في قمة غرناطة Copyright Fermin Rodriguez/AP
بقلم:  يورونيوز
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من المتوقع أن تقدّم المفوضية الأوروبية قريبا توصياتها لبدء مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل. وهناك أيضا خمس دول في البلقان مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه يريد "المضي بوتيرة أسرع بكثير" في توسيع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المحادثات بين الدول الأعضاء بدأت فيما لم يُتخذ بعد أيّ قرار في هذه المرحلة. وقال ماكرون لصحافيين عقب القمة الأوروبية غير الرسمية في غرناطة "نحن على قناعة بأن علينا المضي بوتيرة أسرع بكثير" بهذا الشأن، مضيفًا أنه "متمسّك جدًا بتحديد هدف طموح ودقيق". وأضاف "لكن حاليًا لا يزال من المبكر حدوث ذلك، لم يتمّ اتخاذ أي قرار".

ومن المتوقع أن تقدّم المفوضية الأوروبية في الخريف توصياتها لفتح مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهما دولتان حصلتا على وضع الترشّح في حزيران/يونيو 2022. وخمس دول في غرب البلقان مرشحة أيضًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع ماكرون "هناك إجماع على القول إننا نواجه تحولًا حقيقيًا (...) في رؤيتنا الجيوسياسية لأوروبا خاصتنا". وقال أيضًا "علينا أن نكون مبتكرين بشكل خاص، وقد اقترح العديد منا أيضًا طريقة وطموحًا جديدًا في ما يتعلق بالتوسيع".

نهاية آب/أغسطس، أكّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي قد يكون مستعدًا لدمج أعضاء جدد "بحلول العام 2030".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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