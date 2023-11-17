خلال لقائه شولتس.. إردوغان: يجب على إسرائيل وقف هجماتها على الفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العاصمة الألمانية والتقى بالمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهيمن موضوع الحرب على غزة على المحادثات بين الطرفين.

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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يزور ألمانيا الجمعة أن "قتل الأطفال غير مذكور في التوراة"، وذلك في إشارة الى مقتل آلاف الفلسطينيين في غزة جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال إردوغان الذي يزور برلين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس إن "قصف المستشفيات أو قتل الأطفال ليس مذكورا في التوراة. لا يمكنكم القيام بذلك".

وفي السياق نفسه، نقلت الرئاسة التركية عن أردوغان تأكيده ضرورة أن توقف إسرائيل "هجماتها" على الفلسطينيين في قطاع غزة وتوافق على وقف لإطلاق النار في حربها مع حماس.

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يجب "ألا يكون موضع تساؤل".

وشدّد المستشار الألماني على "ضرورة جعل دفاع إسرائيل عن نفسها أمرًا ممكنًا وعدم جعله موضع تساؤل".

لقاء مع الرئيس الألماني

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة الألمانية والتقى بالمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهيمن موضوع الحرب على غزة على المحادثات بين الطرفين.

كما أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة أن توقف إسرائيل "هجماتها" على الفلسطينيين في قطاع غزة وتوافق على وقف لإطلاق النار في حربها مع حماس، وذلك خلال زيارة الى ألمانيا الجمعة.

وقالت الرئاسة التركية في بيان بعد لقاء بين الرئيس التركي ونظيره الألماني إن "إردوغان شدد على ضرورة أن تتوقف هجمات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وأن رد فعل العالم أجمع ضد انتهاكات حقوق الانسان مهمّ"، مؤكدا أنه "يجب أن يتم تطبيق وقف لإطلاق النار فورا".

وكان الرئيس التركي قد وصل الجمعة إلى برلين حيث ناقش مع المستشار أولاف شولتس قضايا أهمها الحرب في غزة، في ظلّ اتهامه إسرائيل بالتصرّف كدولة "إرهابية" في حربها ضد حماس. وكان في استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مقر الرئاسة في قلعة بلفو حيث وقّع على سجل الزوار.

وتحدث الرئيس التركي مع نظيره الذي يعتبر منصبه شرفيا إلى حد كبير، وتوجه بعد ذلك إلى مقر المستشارية للقاء أولاف شولتس، ويلي ذلك عشاء سيغادر بعده مباشرة إلى تركيا.

وهذه الزيارة الأولى للرئيس التركي إلى ألمانيا منذ عام 2020.