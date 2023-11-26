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شاهد: أمطار "طوفانية" وعواصف قوية تتسبب بفيضانات جارفة في تركيا

فيضانات في أنطاليا-تركيا
فيضانات في أنطاليا-تركيا Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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منذ يوم رفعت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا إلى المستوى البرتقالي وهو ثالث أخطر التحذيرات بعد الأسود والأحمر لمحيط منطقة أنطاليا حيث تسببت قوة العاصفة في سقوط العديد من الأشجار بالمدينة

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شهدت عدة أجزاء من تركيا حدوث فيضانات بعد أن ضربت أمطار طوفانية وعواصف قوية المناطق الغربية والجنوبية وحتى الشمالية من البلاد، كما لم تستثن العواصف المناطق الوسطى وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومنذ يوم رفعت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا إلى المستوى البرتقالي، وهو ثالث أخطر التحذيرات بعد الأسود والأحمر لمحيط  منطقة أنطاليا حيث تسببت قوة العاصفة في سقوط العديد من الأشجار بالمدينة، وتشكلت أمواج عملاقة على الشاطئ، مما أدى إلى تضرر العديد من اليخوت والقوارب، التي كانت راسية على رصيف الميناء بعد أن تجاوزت سرعة الرياح 80 كيلومترا في الساعة. وأدت الأمطار الغزيرة إلى شلّ حركة المرور بعد أن غمرت المياة الطرق والممرات. 

وبعد العاصفة التي شهدتها مدينة إزمير، ارتفع مستوى البحر وغمرت أمواجه بعض الأحياء القريبة من الساحل. مما أدى إلى غرقت العديد من القوارب. وبعد هطول الأمطار بمنطقة شرق البحر الأسود، وقع انهيار أرضي على طريق أرتفين-أردهان السريع، التي شهد سقوط شظايا صخرية عملاقة من المنحدر عند فاريانت، وقد قامت السلطات بإغلاق الطريق مؤقتًا.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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