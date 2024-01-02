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شاهد: إيران تفرج عن إسباني سُجن أكثر من عام بعد أن زار قبر مهسا أميني

سانتياغو سانشيز كوجيدور محمولاً على كتفي أحد مستقبليه في مطار باراخاس، على مشارف مدريد، إسبانيا. 2 كانون الثاني 2024.
سانتياغو سانشيز كوجيدور محمولاً على كتفي أحد مستقبليه في مطار باراخاس، على مشارف مدريد، إسبانيا. 2 كانون الثاني 2024. Copyright Bernat Armangue/AP
بقلم:  يورونيوز
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عاد المواطن الإسباني إلى بلاده بعد أن أفرجت طهران عنه. وكان قد قضى 15 شهراً في أحد السجون الإيرانية لأنه زار قبر مهسا أميني.

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وقال سانتياغو سانشيز كوجيدور عند وصوله إلى مطار مدريد حيث استقبلته العائلة والأصدقاء، لمجموعة من الصحفيين: "لا أستطيع أن أصدق ذلك. لقد مر وقت طويل للغاية، وصعب للغاية، لكنني هنا، في بلدي. ليس لدينا أي فكرة عن كما أننا محظوظون لأننا ولدنا في بلدنا".

وكان سانشيز كوجيدور (41 عاماً) قد أعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أثناء قيامه برحلة سيراً على الأقدام بمفرده إلى قطر لمشاهدة مباراة مونديال كرة القدم، ودعم المنتخب الإسباني.

واعتقلته إيران بعد زيارته قبرمهسا أميني، الشابة التي أثارت وفاتها في خريف 2022 في أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب انتهاك قواعد اللباس الإسلامي الإيراني احتجاجات عارمة في البلاد.

وظل سانشيز كوجيدور خلف القضبان حتى أعلنت سفارة إيران في إسبانيا إطلاق سراحه يوم الأحد.

وقال إنه لن يعلق على السياسة، لكنه قرأ للصحفيين ما وصفه بالشهادة التي حصل عليها من زملائه السجناء في إيران والتي تشير إلى أنه "اجتاز اختبار الحياة".

المصادر الإضافية • أ ب

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