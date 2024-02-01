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شاهد: إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب موظفي الأمن في معظم المطارات الألمانية الكبرى

ألمانيا: إضراب عمال المطارات
ألمانيا: إضراب عمال المطارات Copyright Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أثر الإضراب على مطار فرانكفورت، وهو أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا، وكذلك مطارات هامبورغ وبريمن وهانوفر وبرلين وكولونيا ودوسلدورف ولايبزيغ ودريسدن وإرفورت وشتوتغارت.

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دعت نقابة عمال الأمن في معظم المطارات الرئيسية بألمانيا إلى تنظيم إضراب يوم الخميس في إطار تكثيف الضغوطات على أصحاب العمل في نزاع حول رفع الأجور.

وشوهدت طوابير طويلة للمسافرين في عدة مطارات بسبب الإضراب حيث انتظر المسافرون في دوسلدورف لساعات لمعرفة أخبار عن رحلاتهم، وتمّ تسجيل العديد من عمليات الإلغاء على لوح المغادرة.

أحد المسافرين إلى لانزاروت بجزر الكناري الإسبانية أكد تضامنه مع المضربين قائلا: "على أصحاب العمل أيضًا أن يفكروا في موظفيهم، وأن يدفعوا لهم أجورهم بشكل مناسب. أنا متقاعد منذ مدة، لقد مررت بنفس التجربة، وهي أن أصحاب العمل لا يحبون دفع المال، عليهم القيام بذلك في بعض الأحيان".

ويبدو، أنّ الإضراب أثر على مطار فرانكفورت، وهو أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا، وكذلك مطارات هامبورغ وبريمن وهانوفر وبرلين وكولونيا ودوسلدورف ولايبزيغ ودريسدن وإرفورت وشتوتغارت. 

وأشارت مصادر إعلامية إلى عدم تأثر مطار ميونيخ، وهو ثاني أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا، بتداعيات هذا الإضراب.

المصادر الإضافية • أ ب

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