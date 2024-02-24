جرح نازف بقلب أوروبا.. قادة غربيون يتقاطرون على كييف في الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

الزيارة تاتي وسط صعوبات اقتصادية وعسكرية تعاني منها كييف في حربها مع روسيا وخسارتها لعدة بلدات محورية في الأسابيع الأخيرة

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وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف صباح السبت للتعبير عن دعمها لأوكرانيا مع دخول الحرب الروسية الاوكرانية عامها الثالث، ووصلت المسؤولة الأوروبية الأولى في إلى العاصمة كييف عىل متن قطار قبل أن تلتقي الرئيس زيلينسكي وعدد من المسؤولين في زيارة دعم رمزية.

وقالت رئيس المفوضية في منشور على حسابها في منصة إكس إن الزيارة جاءت للاحتفال بالمقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني على حد تعبيرها، وأكدت وقوفها بحزم بحسب وصفها بسكل أكبر من أي وقت مضى إلى جانب أوكرانيا من ماليا واقتصاديا وعسكريا ومعنويا حتى تتحرر البلاد أخيرأ من روسيا بحسب ما قالته رئيسة المفوضية.

كما أعلنت فون دير لاين تسليم 50 سيارة جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي إلى الشرطة الأوكرانية.

كما وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بالقطار إلى كييف اليوم للمشاركة في إحياء أوكرانيا الذكرى الثانية لحربها مع روسيا.

وسافرت ميلوني ليلا إلى كييف بالقطار مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقد وصل الزعماء الأجانب إلى أوكرانيا للتعبير عن تضامنهم مع كييف التي تعاني من نقص في الذخيرة والأسلحة والمساعدات الغربية وخسرت في الأسابيع الأخيرة عدة بلدات مهمة أمام تقدم الجيش الروسي.

وقد أعلنت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع ذات الاقتصادات الرائدة، أن رؤساء دول وحكومات المجموعة سيجتمعون السبت عبر وسائل التواصل التلفزية بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا والخروج في بيان داعم مشترك.