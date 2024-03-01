إصابة 19 شخصا في بولندا بعد أن دهست سيارة حشدًا من الناس

بقلم: يورونيوز

صدمت سيارة مجموعة من المشاة عند معبر في مدينة شتشيتسين البولندية، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 19 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال.

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قالت الشرطة المحلية إن سيارة صدمت حشدا من الأشخاص كانوا ينتظرون عند محطة الترامواي الجمعة في مدينة شتشيتسين بشمال غرب بولندا على الحدود مع ألمانيا، مما أدى إلى إصابة 19 شخصا على الأقل، ثم اصطدمت بثلاث مركبات أخرى عندما حاول السائق الفرار من مكان الحادث.

وقال باول بانكاو المتحدث باسم شرطة مدينة شتشيتسين إن من بين المصابين ثلاثة أطفال. وأفادت الأنباء أن شخصين في حالة حرجة. ووقع الحادث عند تقاطع مزدحم في بداية ساعة الذروة، حوالي الساعة الرابعة مساء، بالتوقيت المحلي البولندي.

وحسب الشرطة فإن السائق بولندي، وهو من سكان شتشيتسين ويبلغ من العمر 33 عامًا، وقد حاول الفرار، لكن تم القبض عليه بعد فترة وجيزة. وأوضح باول بانكاو أن الحادث لا يتعلق بهجوم إرهابي، دون تقديم المزيد من التفاصيل.