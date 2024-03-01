EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

إصابة 19 شخصا في بولندا بعد أن دهست سيارة حشدًا من الناس

شرطة-بولندا
شرطة-بولندا Copyright Matthias Schrader/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

صدمت سيارة مجموعة من المشاة عند معبر في مدينة شتشيتسين البولندية، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 19 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال.

اعلان

قالت الشرطة المحلية إن سيارة صدمت حشدا من الأشخاص كانوا ينتظرون عند محطة الترامواي الجمعة في مدينة شتشيتسين بشمال غرب بولندا على الحدود مع ألمانيا، مما أدى إلى إصابة 19 شخصا على الأقل، ثم اصطدمت بثلاث مركبات أخرى عندما حاول السائق الفرار من مكان الحادث.

وقال باول بانكاو المتحدث باسم شرطة مدينة شتشيتسين إن من بين المصابين ثلاثة أطفال. وأفادت الأنباء أن شخصين في حالة حرجة. ووقع الحادث عند تقاطع مزدحم في بداية ساعة الذروة، حوالي الساعة الرابعة مساء، بالتوقيت المحلي البولندي. 

وحسب الشرطة فإن السائق بولندي، وهو من سكان شتشيتسين ويبلغ من العمر 33 عامًا، وقد حاول الفرار، لكن تم القبض عليه بعد فترة وجيزة. وأوضح باول بانكاو أن الحادث لا يتعلق بهجوم إرهابي، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: أوروبا تتجمد.. موجة برد غير مسبوقة تحطم الرقم القياسي وبولندا تسجل 20 درجة تحت الصفر

بولندا تعلن عن دخول جسم مجهول إلى مجالها الجوي قادما من أوكرانيا

بولندا تتهم 16 أجنبيا بالتجسس لحساب روسيا

سيارات بولندا شرطة حادث أطفال