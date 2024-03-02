شاهد: مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في هجوم مُسيرة روسية على أوديسا الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

قتل شخصان جراء غارة بطائرة روسية مُسيّرة على مبنى سكني في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا خلال الليل

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قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، السبت، إن شخصين قُتلا وأُصيب ثمانية آخرون، بينما لا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين بعد أن ضربت طائرة مُسيّرة روسية مبنى سكنياً في مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد.

وأضاف كليمينكو أن طفلاً كان من بين المصابين، وأن خدمات الطوارئ أنقذت أربعة آخرين.

ودمر الهجوم 18 شقة في مبنى سكني مكون من تسعة طوابق، وتسبب الانفجار في قطع التدفئة عن 10 مبان سكنية مجاورة.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في تحديثها اليوميعلى تطبيق تلغرام، أنها " أسقطت 14 من أصل 17 طائرة مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع كانت تستهدف مناطق في جميع أنحاء البلاد خلال الليل".

كما أطلقت القوات الروسية ثلاثة صواريخ جوية موجهة في الساعات الأولى من صباح السبت.

وذكرت خدمات الطواريء أن حريقاً قد اندلع في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بعد أن ضربت طائرة روسية بدون طيار مبنى سكنياً، ما أدى إلى إشعال النار في ثلاث سيارات.