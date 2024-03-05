ماكرون يدعو حلفاء أوكرانيا إلى التحلّي بالشجاعة لدعم أوكرانيا في حربها ضدّ روسيا

بقلم: يورونيوز

في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ماكرون يوم الثلاثاء إن فرنسا وجمهورية تشيكيا "تدركان جيدا أن الحرب عادت إلى أراضينا في أوروبا، وأن بعض القوى التي أصبح من غير الممكن إيقافها.

اعلان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلفاء أوكرانيا على "ألا يكونوا جبناء" في دعم كييف لمحاربة الغزو الروسي، مؤكدا أنه "يؤيد تماما" التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلى بها الأسبوع الماضي حيث لم يستبعد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي أحدث صدمة في جميع أنحاء أوروبا.

وقال ماكرون: "بالتأكيد نقترب من لحظة بالنسبة لأوروبا حيث سيكون من الضروري ألا نكون جبناء". وتسعى تشيكيا لاعتماد خطة لشراء أسلحة من خارج أوروبا لأوكرانيا، وفي هذا الصدد ناقش ماكرون خلال هذه الزيارة الخطط التي أعلنتها جمهورية تشيكيا الشهر الماضي، بدعم من كندا والدنمارك ودول أخرى، لتمويل شراء أسلحة من دول ثالثة لإرسالها إلى أوكرانيا.

وفي إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ماكرون يوم الثلاثاء إن فرنسا وجمهورية تشيكيا "تدركان جيدا أن الحرب عادت إلى أراضينا في أوروبا، وأن بعض القوى التي أصبح من غير الممكن إيقافها. توسع كل يوم تهديدها بمهاجمة أوكرانيا. بل وأكثر من ذلك، وأنه سيتعين علينا أن نرتقي إلى مستوى التاريخ والشجاعة التي يتطلبها الأمر".

وفي مؤتمر أمني عقد في ميونيخ الشهر الماضي، أكدت تشيكيا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها 10.8 مليون نسمة أنها تمكنت من جمع كمية كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا خارج القارة.