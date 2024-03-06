فيديو: دوي انفجارات في ميناء أوديسا أثناء لقاء فولوديمير زيلينسكي برئيس الوزراء اليوناني

بقلم: يورونيوز

كانت غارة جوية روسية بطائرة من دون طيار قد دمرت مبنى سكنياً في مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية وقتلت ما لا يقل عن 11 شخصاً.

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، نصباً تذكارياً في أوديسا تكريماً لأرواح الذين لقوا حتفهم، السبت، في هجوم روسي بطائرة بدون طيار.

وكانت غارة جوية روسية بطائرة بدون طيار قد دمرت مبنى سكنياً في مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية وقتلت ما لا يقل عن 11 شخصاً.

وقال مسؤولون، الأحد، إنه تم انتشال جثتي صبي وامرأة شابة تمسك بطفل رضيع من تحت الأنقاض.

ودوّت انفجارات حول ميناء أوديسا الأوكراني، الأربعاء، حيث أنهى زيلينسكي وميتسوتاكيس جولة في المدينة الجنوبية التي مزقتها الحرب الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس إن الوفود كانت تستقل سياراتها عندما سمعت الانفجار، الذي وصفه بأنه "تذكير حي" بأن أوديسا تعاني من الحرب مع روسيا.

وأضاف ميتسوتاكيس إن أوديسا تحتل مكانة خاصة في التاريخ اليوناني باعتبارها المكان الذي تأسست فيه منظمة فيليكي إيتايريا التي ناضلت من أجل استقلال اليونان عن الحكم العثماني في القرن التاسع عشر.