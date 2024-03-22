على غرار توم هانكس في فيلم "المحطة".. إيطالي يغادر مطار بولونيا بعد 9 أشهر من العيش فيه

بقلم: يورونيوز

بدأ الرجل البالغ من العمر 83 عامًا، المعروف باسم أرنالدو، العيش في المطار بعد صعوبات مالية جعلت من المستحيل بالنسبة دفع إيجار منزله.

اعلان

حصل رجل مسن كان يعيش في مطار بولونيا لمدة تسعة أشهر على منزل جديد. وبدأ الرجل البالغ من العمر 83 عامًا، المعروف باسم أرنالدو، العيش في المطار عندما لم يعد قادرًا على دفع الإيجار.

أصبح موظفو المطار "مثل العائلة" بالنسبة لأرنالدو

وأصبح موظفو مطار ماركوني، سابع أكبر مطار في إيطاليا، بمثابة عائلة بالنسبة لأرنالدو، حيث قدموا له كيس النوم والقهوة ووجبات طعام. كما كان يمنحه مالك أحد أكشاك بيع الصحف، صحيفة بشكل يومي ليقرأها.

قد يذكرك أرنالدو بشخصية توم هانكس في فيلم The Terminal، لكن هنا المتقاعد عالق بسبب الفقر وليس البيروقراطية.

لماذا كان أرنالدو يعيش في المطار؟

أرنالدو في الأصل من جزيرة صقلية الإيطالية، وهو الآن مقيم في باستيليا، في مقاطعة مودينا.

وفي الصيف الماضي، وجد نفسه غير قادر على دفع الإيجار، ولا يمتلك غير معاش تقاعدي متواضع. وعلى الرغم من المساعدة التي قدمت له من قبل خدمات توفير السكن المحلية، انتهى به الأمر بالعيش في مطار ماركوني في بولونيا.

في بادئ الأمر، ان ينام خارج المطار فهو لا يريد "أن يكون مصدر إزعاج" كما يقول، لكن ذلك لم يكن يستمر طويلًا خاصة مع حلول فصل الشتاء وبرودة الأجواء.، لذلك انتقل للعيش داخل صالة المطار.

هناك لقي ترحيبا غير متوقع. وبدأ موظفو المطار بتزويده بالقهوة والطعام، بالإضافة إلى كيس النوم.

نهاية سعيدة لأرنالدو

وبعد تسعة أشهر من إقامة أرنالدو في المطار، تدخلت بلدية بولونيا للمساعدة ووفرت له غرفة في فندق بانتظار إيجاد منزل دائم له.

يقول لوكا ريزو نيرفو، مستشار الرعاية الاجتماعية في بولونيا، إن أرنالدو انتقل إلى بولونيا دون الاتصال بالخدمات الاجتماعية المحلية، ولكن بمجرد علمهم بحالته تم تقديم الدعم له. وقال المستشار إنه آسف لأن السلطات لم تعلم بحالته إلا من خلال تقارير وسائل الإعلام وشدد على أهمية طلب المساعدة من السلطات عند الحاجة.