شاهد: خدمة جديدة مريحة وصديقة للبيئة.. قطار لَيْلي من بروكسل إلى براغ

بقلم: يورونيوز

في محاولة لتزويد المسافرين المهتمين بالبيئة ببديل مستدام وخلاب للرحلات الجوية القصيرة، تم إطلاق قطار ليلي جديد، من بروكسل إلى براغ.

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وينطلق هذا القطار الذي يسير ليلاً، والمزود بمقصورات داخل العربات، وتديره شركة "يوربين سليبر" (European Sleeper)، من قلب بروكسل عبر طريق خلاب يقطع قلب أوروبا.

وبينما يشق طريقه عبر بلجيكا إلى ألمانيا، يستمتع الركاب بمناظر شاملة للريف والقرى والمعالم التاريخية.

تستغرق الرحلة نحو 11 ساعة، يتمكن المسافر خلالها من الخلود إلى النوم في مقصورة مريحة.

وتم تجهيز كل مقصورة بأسرّة ووسائل راحة، توفر للمسافرين ملاذاً خاصاً للاسترخاء واستعادة نشاطهم أثناء رحلتهم نحو وجهتهم.

ويقول مارك سميث، عامل في السكك الحديدية السابق: "يكتشف مسافرو القرن الحادي والعشرين ما عرفه مسافرو القرن العشرين".

ويضيف سميث:"قطار النوم أكثر فعالية فيما يتعلق بالوقت، إنه أفضل من قضاء اليوم كله في القطار النهاري. إنها تجربة أفضل. لا توجد مطارات ولا رحلات جوية. يمكنك رؤية وجهتك. تستمتع مع رفاقك خلال الرحلة، وتصل إلى وسط المدينة، الرحلة جزء من التجربة. والأمر لا يتعلق بالمعاناة لإنقاذ الكوكب".