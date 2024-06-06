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4 قتلى على الأقل و23 جريحا في حادث اصطدام قطارين في جمهورية التشيك

تصادم قطار ركاب بقطار لنقل البضائع في تشيكيا
تصادم قطار ركاب بقطار لنقل البضائع في تشيكيا Copyright AP/Fire Department of Pardubice region
Copyright AP/Fire Department of Pardubice region
بقلم:  Adel Dellal
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أكد وزير النقل مارتن كوبكا إغلاق المسار الرئيسي بين براغ والجزء الشرقي من البلاد بينما تحقق السلطات في الحادث ومن المحتمل أن يظل المسار مغلقًا طوال اليوم بسبب حجم الحادث.

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أسفر حادث اصطدام قطار ركاب بقطار بضائع في جمهورية التشيك عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين، حسبما أفاد مسؤولون في وقت مبكر من يوم الخميس.

ووقع الحادث مساء الأربعاء في باردوبيتسه، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق براغ. وبحسب بعض المسؤولين فإن القطار الخاص بالركاب، وهو قطار فائق السرعة تابع إلى شركة "ريجيو جيت" الخاصة.

وأكد وزير النقل مارتن كوبكا إغلاق المسار الرئيسي بين براغ والجزء الشرقي من البلاد بينما تحقق السلطات في الحادث ومن المحتمل أن يظل المسار مغلقًا طوال اليوم بسبب حجم الحادث، ومن المرجح أن يستمر إغلاق الخط وتعليق الرحلات يوم غد الجمعة أيضا.

وقال رجال الإنقاذ إن أكثر من 300 راكب كانوا على متن القطار السريع المتجه إلى مدينة كوسيتشي بشرق سلوفاكيا. ولم يتم التعرف على القتلى على الفور. ويعتبر ممر باردوبيتسه حيث اصطدم القطاران، حيويا للسكك الحديدية التشيكية.

ووصف رئيس الوزراء بيتر فيالا الحادث بأنه مأساة كبيرة وقدم تعازيه لأسر القتلى.

المصادر الإضافية • أ ب

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