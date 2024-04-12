رئيسا وزراء أيرلندا وإسبانيا يناقشان في دبلن الاعتراف بفلسطين

بقلم: يورونيوز

يلتقي رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس بنظيره الإسباني بيدرو سانشيز ظهر الجمعة، لمناقشة عدد من الملفات أهمها قضية الاعتراف بدولة فلسطين.

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وخلال أسبوع واحد فقط، التقى رئيسا الوزراء مرتين. حيث جمعهما لقاء يوم أمس الخميس في وارسو، خلال قمة استضافها رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك.

وقال هاريس بحسب راديو وتلفزيون أيرلندا: "إنه من غير المرجح أن يكون هناك نهج على مستوى الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين."

وأضاف السياسي الذي تسلم رئاسة الوزراء قبل أسبوع: "إن أيرلندا ستمضي قدما في الاعتراف بفلسطين مع مجموعة من الدول الأعضاء"، رغم أنه لم يكن من الواضح كم سيكون عددهم.

ومن المتوقع أن تتصدر جهود كل من إسبانيا وإيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين جدول أعمال الاجتماع الثنائي اليوم الجمعة.

كما طلب كلا البلدين من المفوضية الأوروبية مراجعة ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال تانيست ميشيل مارتن، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، إنه سيقدم اقتراحًا رسميًا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الحكومة عندما تنتهي "المناقشات الدولية الأوسع".

وقال مارتن، وهو أيضا وزير الخارجية، في صحيفة ديل مساء الثلاثاء: "لا شك أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيحدث".

وعقب ذلك قالت السفيرة الفلسطينية في أيرلندا إن الاعتراف كان ينبغي أن يحدث بالفعل. وقالت جيلان وهبة عبد المجيد: "آمل أن يصبح هذا الاعتراف من جانب أيرلندا حقيقة واقعة قريبا، وستقود أيرلندا دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى أن تحذو حذوها".

وأضافت وهبة القول:"لقد وقفت أيرلندا دائمًا على الجانب الصحيح من التاريخ والعدالة والقانون الدولي الإنساني - لذلك توقعت أن تقود أيرلندا عملية الاعتراف بدولة فلسطين".