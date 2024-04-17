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شاهد: احتجاجًا على الحرب في غزة.. إغلاق الجناح الإسرائيلي في بينالي البندقية

لافتة توضح إغلاق القسم الإسرائيلي في معرض بينالي للفن المعاصر في البندقية، إيطاليا.
لافتة توضح إغلاق القسم الإسرائيلي في معرض بينالي للفن المعاصر في البندقية، إيطاليا. Copyright Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الفنانة روث باتير، ممثلة إسرائيل في معرض بينالي البندقية للفنون لعام 2024، الثلاثاء أن القسم الإسرائيلي سيبقى مغلقًا حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

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وسيفتتح معرض بينالي البندقية 2024 تحت عنوان "غرباء في كل مكان" في 20 أبريل/ نيسان بمشاركة 331 فنانًا.

وقالت المشرفة الإسرائيلية باتير في بيان: "يمكن للفن أن ينتظر، لكن النساء والأطفال والأشخاص الذين يعيشون في الجحيم لا يمكنهم ذلك".

وقال أدريانو بيدروسا، المشرف العام على المعرض الفني الأكثر شهرة في أوروبا: "أعتقد أنه قرار شجاع للغاية. وأنا أحترم ذلك."

وكان تسعة آلاف من الفنانين والمشرفين على المعارض ونقاد الفن قد وقعوا في فبراير/شباط الماضي على رسالة مفتوحة تدعو البينالي إلى استبعاد المشاركة الإسرائيلية من معرض هذا العام احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على غزة. كما أعرب البعض عن عزمهم التواجد في البندقية للاحتجاج على المشاركة الإسرائيلية.

ورفض منظمو البينالي والحكومة الإيطالية استبعاد إسرائيل معربين عن أهمية منح إسرائيل مساحة فنية في المعرض.

المصادر الإضافية • أ ب

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