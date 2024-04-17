"يداك ملطخة بدماء أطفال فلسطين".. رجل يقاطع كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية ويصفها بـ"مجرمة حرب"

بقلم: يورونيوز

قاطع أحد الحضور المؤيدين لفلسطين كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين خلال قمة الاتحاد الأوروبي للدفاع والأمن المقامة في بروكسل.

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واتهم الرجل الذي اقتيد إلى خارج القاعة رئيسة المفوضية بـ"دعم الإبادة الجماعية في غزة". كما ردد شعار "فلسطين حرة".

كما قال: "يداك ملطخة بدماء أطفال فلسطين (...) يجب أن تكوني في لاهاي أمام الجنائية الدولية". وطالب الرجل فون دير لاين بعدم الترشح لولاية جديدة.

وبعد عودة الهدوء إلى القاعة، واصلت رئيسة الاتحاد الأوروبي كلمتها ونددت بالهجوم الإيراني على إسرائيل، فضلًا عن الحاجة إلى دعم أوكرانيا.